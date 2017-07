Aleksandra Wozniak s’accroche

WINNIPEG | La route pour retourner parmi l’élite du tennis féminin est plus ardue que prévu pour Aleksandra Wozniak. N’empêche, la Québécoise garde le cap sur son désir de retourner au sein des 100 meilleures raquettes de la planète.



Au cours des dernières semaines, le nom de l’ancienne 21e joueuse mondiale est apparu dans un long reportage du New York Times, qui l’a suivie à travers des tournois mineurs où la gloire du sport professionnel semble à des années-lumière. Les bourses distribuées sont maigres et les amateurs sont rares.



Malgré tout, Wozniak, actuellement 322e au classement WTA, refuse d’abdiquer. Après avoir mis sa carrière en veilleuse en septembre 2014 pour subir une opération à l’épaule qui a nécessité une longue convalescence, la Blainvilloise a renoué non sans peine avec la compétition. Près de deux ans après son retour jeu, elle reste optimiste d’atteindre son but. Sans échéancier.



«Je veux revenir dans le niveau de la WTA. Je veux donner un coup pour remonter au plus vite, mais c’est sûr que c’est dur. Je donner un coup pour pouvoir rentrer dans le top 100. C’est sur quoi je focalise principalement. Sinon, un moment donné, ça devient long. Je veux juste percer», a-t-elle confié en entrevue au Journal, dimanche, à la sortie d’un entraînement avec la Montréalaise Catherine Leduc en prévision du Challenger de Winnipeg.



La passion avant tout



À l’instar de plusieurs de ses compatriotes, la joueuse de 29 ans se trouve dans la capitale manitobaine pour le début d’une série de trois tournois Challenger successifs en sol canadien (masculin et féminin). Les autres arrêts auront lieu à Gatineau et Granby, sans compter la Coupe Rogers et une autre épreuve à Vancouver. Une route nécessaire dans la quête de Wozniak.



«C’est un peu long, mais je suis exigeante envers moi-même. Je me mets dans l’esprit que je peux le faire [de revenir dans le top 100]. Je fais le travail que je dois faire et je sais que je dois participer à ces tournois pour passer à l’autre étape. C’est vraiment important pour moi.



«Je ne fais pas ça pour l’argent. Gagner 200 $ pour la semaine... je fais ça parce que j’aime ça et c’est aussi un objectif personnel de vouloir revenir où j’étais avant. Je le fais pour moi, car c’est ma passion», renchérit celle qui compte toujours sur l’appui financier de l’entreprise Iris. En carrière, Wozniak a empoché plus de 2 millions $, mais ses gains ne s’élèvent qu’autour de 14 600 $ depuis le début de la saison.



Chapeau Victoria!



Même si la situation est différente de la sienne, Wozniak se dit inspirée par l’ancienne numéro un mondiale, Victoria Azarenka, revenue au jeu six mois après son accouchement. Elle disputera son huitième de finale à Wimbledon, aujourd’hui. «C’est incroyable et ça montre qu’on est pas seulement des joueuses de tennis», lance l’athlète toujours aussi généreuse.



Wozniak a aussi mis les bouchées doubles à l’entraînement en prévision de ce retour sur surface dure, elle qui a connu des ennuis sur terre battue dans les semaines précédentes. «J’ai travaillé fort sur le cardio pour être plus endurante sur le terrain et pour être en mesure de poursuivre le match même s’il fait chaud.»