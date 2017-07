Arcade Fire et Abba, même combat!

Quatre ans après l’excitant Reflektor, Arcade Fire poursuit sa conversion pop avec Everything Now, une suite plus concise et éclatée, mais aussi – incroyable, mais vrai – moins excitante.

Arcade Fire - Everything Now !

★★★ ½

Avis aux fans : les premier et dernier quarts de l’œuvre sont un brin lassants.

Étrange qu’un groupe qui a fait sa réputation par son approche iconoclaste et ambitieuse de la pop singe Abba et autres erzats du genre pour la chanson titre. Ainsi, l’extrait Signs Of Life ou encore Put Your Money On Me (qui a des échos de Lay All Your Love On Me, un classique de Mamma Mia !, d’ailleurs) risque de laisser plusieurs mélomanes de glace.

Heureusement, Win Butler (et compagnie) s’ajuste en poursuivant son métissage musical.

Reflektor, prise deux

Si le collectif se distinguait sur Reflektor en flirtant avec le grunge (Normal Person) et même le punk (l’introduction de Joan Of Arc), Arcade Fire privilégie davantage la musique du monde, dont le reggae et le dub (Chemistry en témoigne tout ­particulièrement).

L’influence prédominante demeure toutefois la pop, autant sa version fromagée années 80 que sa tangente électro mi-vaporeuse, mi-­pétaradante du moment (à cet effet, les amateurs du plus récent disque de Lorde risquent d’adorer des chansons comme Electric Blue).

Si la plupart des œuvres d’Arcade Fire ont une personnalité propre, à défaut d’un son, Everything Now !, elle, rappelle tellement sa prédecesseure que toute excitation entourant la parution est évacuée alors que les attentes, elles, demeurent incommensurables.

Comme diraient nos parents...

Sans parler d’un bide (on parle d’Arcade Fire, quand même), Everything Now ! s’avère désolant et inégal, malgré son désir de faire éclater les formes et conventions.

Bref, « je ne suis pas choqué. Je suis juste déçu », comme diraient mes parents !

Calvin Harris - Funk Wav Bounces Vol. 1

★★★ ½

Pour son cinquième LP en carrière, le DJ écossais propose un paradoxe musical (oui, oui). D’un côté, c’est une œuvre télégraphiée, dès son titre et la liste d’invités prestigieux l’accompagnant (Migos y est, tout comme Schoolboy Q et le montréalais A-Trak). Bref, aucune surprise : c’est funky et ça fait bouger. De l’autre, mautadine que c’est bien fait et même contagieux ! Je doute qu’on va parler de Funk Wav Bounces Vol. 1 à la fin de l’année, mais le disque demeure idéal pour cet été.

Julie Daraîche - 50 ans d’amour

★★★

Pour cette énième parution, la grande dame du country québécois s’offre la tendance du moment : un album rassemblant presque essentiellement des duos. Accompagnée de nombreux membres de son clan – son frère Paul, d’ailleurs, chante en plus de réaliser le projet – et de plusieurs congénères à la Rhéal Leblanc, Mme Daraîche interprète 12 pièces originales (un fait d’armes de plus en plus rare, mine de rien !). Œuvre plutôt conservatrice pour un genre en mouvance, mais – surtout – sincère.

Whitehorse - Panther In The Dollhouse

★★ ½

Et de cinq pour le duo folk rock canadien, et couple, qui, pour l’occasion, innove doublement. En plus de se détacher, fort heureusement, de leur jardin secret (ça commençait à être lassant, mettons), Melissa McClelland et Luke Doucet optent pour une direction plus « électro pop »... qui ne colle malheureusement pas. Sans être un bide, Panther In The Dollhouse s’avère cruellement commun. Bref, ajouter des « blips » et des « bloups » n’aide en rien des pièces qui sont moyennes à la base. Dommage.

Coup de coeur

Jay Z - 4:44

★★★★

Bien que la «réponse» au fameux Lemonade de son épouse emballe la Toile actuellement, 4:44 s’avère riche en autres camouflets du genre... et c’est d’ailleurs la grande force de frappe de ce 13e album solo du vénérable rappeur. De sa relation tendue avec son frère jusqu’à la sortie du placard de sa mère, Hov se mouille beaucoup et, surtout, avec brio. Seule ombre au tableau, la production de No I.D. est malheureusement inégale.