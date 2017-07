L'euphorie sur les Plaines pour les Backstreet Boys

Pour leurs retrouvailles avec Québec, les Plaines ont offert aux Backstreet Boys rien d'autre que leur plus grosse foule en carrière. Le «boys band» a renoué dimanche avec des fans euphoriques, lors d'un fabuleux concert qui réunissait tous leurs hits, et toutes les chorégraphies originales, aussi «kitsch» soient-elles.



On se serait cru en 1997, alors que la Backstreetmania sévissait de plein fouet, dimanche, sur la capitale.



Devant des plaines bondées de spectatrices hystériques qui hurlaient à pleins poumons, les Backstreet Boys ont offert un départ canon avec Larger Than Life, The One et Get Down, reprise à saveur disco, nous plongeant tête première dans la nostalgie.



Tous vêtus de blanc, clin d'oeil à la pochette de l'album Millenium, les Backstreet Boys se sont ensuite adressés tour à tour à la foule, soulevant des réactions dithyrambiques à chaque phrase.



«C'est notre plus grosse foule en carrière», a clamé AJ McLean, en promettant 24 ans de chansons en une soirée.



«Vous êtes la raison de note percée aux États-Unis», a souligné Kevin Richardson en remerciant la foule. Visiblement impressionné, Nick Carter a lancé un «Je t'aime» en français, avant de filmer la foule en direct sur Instagram.



Communion parfaite



Après ce fort départ, les gros boulets n'étaient pas tous épuisés, au contraire. Ce fut le début d'une longue communion avec le public, qui n'avait oublié aucune parole. Parfois remaniées avec des arrangements plus modernes, I'll Never Break Your Heart, Quit Playing Games With My Heart, I Want It That Way ont rassasié les fans en délire.



La foule sautait d'un même mouvement lors de We've Got It Goin' On, leur tout premier succès de 1996, avant All I Have To Give, a capella.



Costumes blancs pour l'ouverture, paillettes pour les balades, vêtements de cuir pour les chansons plus rock, les Backstreet Boys ont présentés cinq segments entre lesquels leur dix danseurs prenaient le plancher lors de transition de musique électronique.



Les Backstreet Boys sont encore des bêtes de scène. Avec la fougue des débuts, ils ont dansé pendant une heure et demie, en chantant en même temps... pour vrai, sans «lypsinc». À preuve, on a pu constater les problèmes de voix qui terrassent toujours Brian Littrell.



Le concert a culminé dans la folie, avec la mythique danse et une folle version d'Everybody (Bacsktreet's Back), sous une pluie de confettis et d'effets pyrotechniques.



Après 24 ans de carrière, les Backstreet Boys peuvent être rassurés, rien ne semble à l'épreuve de l'histoire d'amour avec le Québec. Même après neuf ans d'absence dans la capitale, ils peuvent toujours compter sur des fans encore fous d'eux.



Nick Jonas

Les spectatrices ne se sont pas fait prier pour aiguiser leurs cris stridents lors de la prestation énergique de Nick Jonas. Pour sa première fois à Québec, la jeune star de la pop moderne a mis l'imposant public à sa main. En première partie, la foule avait réservé un bel accueil à Jonathan Roy, qui chantait pour la première fois sur les Plaines.

Les chansons

Larger Than Life

The One

Get Down (You're the One for Me)

Drowning

Incomplete

Quit Playing Games (With My Heart)

Show Me the Meaning

of Being Lonely

I'll Never Break Your Heart

Anywhere for You

Darlin'

Undone

As Long as You Love Me

The Call

We've Got It Goin' On

Get Another Boyfriend

More Than That

All I Have to Give

Shape of My Heart

I Want It That Way

Rappel