Capitales: après la pluie, le beau temps!

Les Capitales de Québec sont revenus d’un déficit de six points pour finalement l’emporter 8-7 devant 3179 spectateurs déchaînés au Stade Canac, dimanche après-midi. Québec et Trois-Rivières se partagent donc les honneurs de cette série.

La veille, les Capitales s’étaient imposés grâce à la longue balle. Les Aigles ont fait moins de distance, mais ont été tout aussi efficaces en première manche. Le double de Javier Herrera et le simple de Trevor Gretzky ont procuré une avance de 3-0 aux siens dès le début de l’engagement. Encore une fois, Gretzky a mis fin à la manche en se faisant cette fois-ci épingler par Karl Gélinas un premier but alors que le no 92 des Aigles s’était un peu trop éloigné du coussin.

Ce fût un départ très difficile pour le droitier Karl Gélinas qui a concédé quatre points en quatrième manche, dont deux sur un circuit de Cody Kuzniczci qui présentait une piètre moyenne au bâton de 0,96 avant la partie, c’était alors 7-1 en faveur de Trois-Rivières.

«C’était vraiment frustrant, je prenais l’avance sur les frappeurs et à chaque fois ils plaçaient la balle en jeu. Ça a été deux manches difficiles et j’avais l’impression de laisser tomber les gars, mais je suis tellement content qu’ils aient remonté ça», a mentionné Karl Gélinas.

Tirant de l’arrière 7-3 en huitième manche, les Capitales ont littéralement explosé avec une récolte de quatre points, les approchant ainsi à un seul point des Aigles à l’aube de la neuvième manche. À leur tour au bâton, la pluie a décidé de se mêler de la partie qui s’est arrêté durant une bonne demi-heure.

Situation inespérée pour Québec à la reprise des hostilités alors qu’ils se retrouvent avec les buts remplis et toujours aucun retrait au compteur. En fracassant son bâton, Marcus Knecht a créé l’égalité sur un simple au champ centre, mettant ainsi la table pour Maxx Tissenbaum. Scénario assez improbable, lorsque le spécialiste des fins de matchs, Nick Sarianides, atteint Tissenbaum à la cuisse droite, procurant ainsi la victoire aux Capitales qui complétaient donc une remontée de six points.

«C’est sûr que j’aurais préféré que ce soit sur un coup sûr, mais le sentiment est tout de même incroyable», a lancé Tissenbaum.

«On a été capable d’aller chercher des points de différentes façons. J’ai adoré comment les gars se sont relevés et se sont battus, tout le monde a contribué», a souligné Patrick Scalabrini.