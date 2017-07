C’est aussi la fête pour les commerces

En fin de compte, les P!nk, Brackstreet Boys et autres vedettes internationales auront non seulement marqué l’esprit du public, mais aussi celui des commerçants, une bouffée d’air frais après un début d’été maussade.

Plusieurs propriétaires s’attendaient à une soirée encore plus courue que la veille. « J’ai beaucoup plus de réservations et c’est surtout des groupes de filles », mentionnait d’ailleurs Philippe Desrosiers, de L’Inox, qui engage deux fois plus de serveurs pour la durée du Festival.