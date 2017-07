Délicieuse crème glacée

La crème glacée est, sans aucun doute, mon péché mignon... et je ne suis certainement pas la seule ! Toutes les occasions sont bonnes pour déguster une onctueuse crème glacée, offerte en plusieurs déclinaisons dans les supermarchés. Cap sur les meilleures et les moins bonnes options.

L’analyse

Près de 30 différents produits du commerce ont été analysés. Pour une portion de 125 ml (soit 1/2 tasse), les crèmes glacées au banc d’essai renferment :

De 100 à 290 calories

De 2,5 à 18 g de lipides

De 2 à 11 g de lipides saturés

De 12 à 26 g de glucides

De 0 à 3 g de fibres

De 5 à 26 g de sucres

De 1 à 10 g de protéines

Une liste d’ingrédients à surveiller

Certes, le tableau de la valeur nutritive est révélateur de la qualité d’un aliment. Toutefois, une lecture attentive de la liste d’ingrédients est également nécessaire. Plusieurs crèmes glacées renferment de nombreux additifs alimentaires :

gomme de caroube, gomme de guar, carraghénine, dextrose, benzoate de sodium, mono et diglycérides, colorant, polysorbate 80, tartrazine, propylène glycol, monostéarate, saveurs artificielles...

Les meilleures options

Ces quatres produits glacés affichent une valeur nutritive intéressante quant à la teneur en calories, en lipides et en sucres. Toutefois, petit bémol quant à la liste d’ingrédients de ces produits qui est plus exhaustive.

Photo Chantal Poirier

Coaticook : Un produit québécois qui combine à la fois une valeur nutritive intéressante et une liste d’ingrédients qui plaît à la nutritionniste. Chaque portion de 125 ml (1/2 tasse) apporte 130 calories, 7 g de lipides et 12 g de sucres. Elle compte parmi les glaces les moins sucrées du banc d’essai.

Photo Chantal Poirier

Breyers, légère : Avec 100 calories par portion de 125 ml (1/2 tasse), ce produit n’apporte que 2,5 g de lipides et 14 g de sucres. Un dessert glacé qui se compare à un yogourt 2 % m. g. en format individuel de 100 g.

Photo Chantal Poirier

Breyers, régulière : Avec 110 calories, 3,5 g de lipides et 13 g de sucres, même le choix régulier de cette marque s’inscrit dans nos meilleurs choix.

Photo Chantal Poirier

Parlour, régulière : Affichant la même valeur nutritive que le choix précédent, cette crème glacée compte aussi parmi les meilleures options. Elle constitue également une source de calcium !

Les moins bonnes options

Les choix les plus caloriques et riches en gras sont ceux qui sont fabriqués avec les meilleurs ingrédients. C’est dommage puisqu’on aime les listes épurées. Si la crème glacée n’est consommée qu’à l’occasion, on peut facilement opter pour un produit affichant une plus belle liste d’ingrédients et ne prendre qu’une seule boule.

Photo Chantal Poirier

Le Choix du Président, La crème avant tout : Moins riche que les autres choix de cette catégorie, elle apporte tout de même 180 calories, 10 g de gras et 15 g de sucres par portion de 125 ml (1/2 tasse).

Photo Chantal Poirier

Häagen-Dazs : Avec 290 calories, 18 g de lipides (dont 11 g de gras saturés) et 26 g de sucres, c’est assurément le choix le plus décadent de notre banc d’essai. Dommage, puisque la liste d’ingrédients est très intéressante. Cette crème glacée ne contient que 5 ingrédients, et ne renferme aucun additif, ce qui est tout un avantage !

Photo Chantal Poirier

Sensations, vanille de Madagascar : Cette crème glacée figure également parmi les plus caloriques du banc d’essai. Elle contient 210 calories, 13 g de gras et 17 g de sucres par portion de 125 ml (1/2 tasse). C’est la quantité de gras qui fait grimper le compte calorique. Normal, puisque la crème, le premier ingrédient du produit, est riche en lipides.

Le saviez-vous ?

► Selon le Centre canadien d’information laitière, en 2016, chaque habitant a consommé un peu plus de 4 litres de crème glacée (molle et dure). Une baisse notable par rapport à l’année 2005, au cours de laquelle la consommation de crème glacée par habitant avoisinait les 10 litres par année.

► Selon le Règlement sur les aliments et drogues, un produit peut porter le nom de crème glacée s’il respecte les conditions suivantes :