Dormir à la belle étoile pour les BSB

En avant-midi dimanche, plus de 200 admirateurs, mais surtout admiratrices, attendaient impatiemment l’ouverture de l’entrée des Plaines, alors que certains avaient même dormi à la belle étoile pour s’assurer une place de choix au spectacle des très attendus Backstreet Boys à Québec.

Certaines étaient venues d’aussi loin que de l’Ile-du-Prince-Édouard pour voir leur groupe préféré de près, dimanche. Comme la plupart des autres admiratrices en file, elles ne pouvaient pas dire combien de fois elles avaient vu le groupe en spectacle, que ce soit au Québec, aux États-Unis ou ailleurs en croisières. Elles avaient également presque toutes déjà rencontré les membres du groupe et avaient pour la plupart leur laissez-passer pour faire de même dimanche soir, au Palaca Royale. «On ne peut pas compter le nombre de fois qu’on les a vus!» a lancé Jessica Roussel, qui est venue avec deux comparses de l’Abitibi, rencontrée «à cause des Backstreet Boys». «À force de les suivre, on s’est lié d’amitié», a-t-elle indiqué, soulignant par ailleurs qu’elles revenaient de Las Vegas, pour voir leurs idoles.

Premier arrivé

Âgé de 27 ans, Hugo Éthier a été le premier arrivé sur place samedi soir à 23h, dès que le site a été vidé, après le spectacle de Pink. «Je n’ai jamais vu les Backstreet Boys, je ne suis jamais venu au Festival d’été. Quand j’ai vu que des gens étaient arrivés à 3h du matin pour voir Pink, je me suis dit qu’il ne fallait pas que je rate mon coup», a mentionné le jeune homme de Beauport, qui a passé la nuit sur une couverture, tout près de la guérite.

À peine une heure plus tard, un autre groupe de quatre admiratrices venues de la région de Montréal s’est installé, pour s’assurer de ne rien manquer pour la journée des BSB, dimanche. Elles arrivaient aussi de Las Vegas où elles ont assisté au spectacle de leurs idoles... À trois reprises. «Nous les avons rencontrés plusieurs fois déjà et nous le referons ce soir», a indiqué Sophie Bélanger, âgée de 36 ans, qui n’avait dormi qu’une heure trente.

T-shirts et messages d’amour

Deux jeunes femmes dans la trentaine ont aussi fait preuve d’originalité pour attirer l’attention de leurs chanteurs préférés en se dessinant des mots sur leurs avant-bras «I love you Nick Carter», pouvait-on lire. «Nous sommes debout depuis 8h ce matin pour préparer nos t-shirts», ont indiqué Véronique Moisan et Meggy Perron, sur lesquels étaient indiqué : «I was suppose to marry a BSB». Les jeunes femmes avaient même pensé amener un radio portatif pour divertir les vaillants admirateurs en attente. «Avant, on amenait nos mères avec nous pour voir les Backstreet Boys, mais maintenant, c’est elles qui gardent!», a lancé Mme Moisan, impatiente de revivre «sa jeunesse».

Le Vieux-Québec est BSB

Les fans du célèbre groupe américain étaient plusieurs à chantonner leurs nombreux succès dans les rues du Vieux-Québec dimanche. Plusieurs groupes de jeunes femmes avaient même décidé de porter leurs vieux t-shirts du groupe, pour se rappeler de bons souvenirs.

Plus grosse soirée que Pink

Les restaurateurs de la Grande-Allée s’attendaient également à une plus grosse soirée que celle de Pink, alors que plusieurs affichaient complet dans leur livre de réservations depuis un bon bout déjà. C’est le cas notamment des restaurants Atelier et Ophelia. À la Taverne, on indiquait ne pas prendre de réservations lors de «grosses soirées», comme celle attendue dimanche soir.

«J’ai beaucoup plus de réservations et c’est surtout des groupes de filles», mentionnait pour sa part Philippe Desrosiers, propriétaire du Linox, qui engage deux fois plus de serveurs pour la durée du Festival.

Au St-Hubert, on estimait que la température plus favorable qu’à Pink devrait faire en sorte d’avoir un plus grand nombre de clients que samedi. «Disons que l’averse de 16h nous a nui un peu hier [samedi], mais aujourd’hui c’est une très grosse journée jusqu’à maintenant», a mentionné le directeur de la rôtisserie, précisant qu’il devrait dépasser les 3000 clients servis de samedi soir, alors qu’en début d’après-midi il en comptabilisait déjà plus de 2500.