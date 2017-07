Fauchée à Times Square, une Montréalaise sort du coma

MONTRÉAL - Une Montréalaise qui avait été happée par un chauffard à Times Square en mai dernier, à New York, est sortie du coma, ont annoncé ses proches, dimanche, sur sa page GoFundMe.

Elena Avetisian, une mère de famille de trois enfants âgée de 38 ans, se trouvait à Times Square le 18 mai dernier lorsque Richard Rojas, un vétéran de la marine américaine aux prises avec des problèmes psychiatriques, a foncé sur la foule au volant de sa voiture.

Plus d’une vingtaine de piétons ont été atteints, dont un mortellement. Mme Avetisian, qui était de passage à New York pour le mariage d’une cousine, a été grièvement blessée et a sombré dans le coma.

Sa sœur et son mari sont restés à son chevet à New York, où elle a été hospitalisée. Afin de payer leurs nombreux allers-retours entre New York et Montréal, ses proches ont ouvert un compte GoFundMe.

Elena Avetisian s’est finalement réveillée il y a deux semaines. Elle a été transférée à Montréal pour poursuivre ses traitements et entreprendre une longue réhabilitation. Elle a retrouvé l’usage de la parole.

Jusqu’à présent, la campagne de financement a permis à sa famille d’amasser plus de 27 000 $.