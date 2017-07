Festival d’été de Québec: nos choix du jour 5

Lady Antebellum

Photo AFP

En une décennie, ce trio de Nashville a fait sa marque dans le milieu du country. Chez nous, on connaît particulièrement Lady Antebellum pour son succès Need You Now. Mais avec 52 trophées remportés dans divers galas, dont sept Grammy, et plus de 10 millions d’albums vendus, Lady Antebellum est loin d’être l’affaire d’une seule chanson.

21 h 30 | Plaines d’Abraham

DNCE

Photo WENN

Nouvelle coqueluche du public adolescent, le groupe californien DNCE a deux atouts majeurs dans son jeu: Joe Jonas, de la fratrie des Jonas Brothers, et la bombe pop funk Cake by the Ocean. Est-ce que le frère Nick, en première partie des Backstreet Boys dimanche, fera à Joe la surprise d’aller le rejoindre sur scène?

21 h 20 | Parc de la Francophonie

Gabrielle Shonk

Photo d'archives

Avec une seule chanson lancée l’an dernier, Habit, cette auteure-compositrice-interprète de Québec a prouvé qu’elle sera une voix à surveiller. Repérée et mise sous contrat par la multinationale Universal, Gabrielle Shonk aura son baptême des Plaines ce soir, devant parents et amis.

19 h | Plaines d’Abraham

Photo du jour

Photo Cédric Bélanger

La journée de travail de Fred Fortin n’a pas été longue, dimanche. En vedette dans le cadre de la série des Pop Up FEQ, au S.P.O.T., dans la basse ville, il a dû ranger sa guitare après trois chansons en raison d’une averse. On pourra se reprendre ce soir puisque Fred Fortin sera la tête d’affiche de la soirée à l’Impérial Bell.