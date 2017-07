Incendie mortel à Terrebonne: «Le pire, c’est d'entendre les cris des personnes âgées désespérées»

Jessica Trudel se souviendra longtemps de la nuit dernière lorsqu’un incendie mortel a éclaté dans une résidence pour personnes âgées à quelques pas de son domicile de Terrebonne dans Lanaudière.

«Le pire, c’est d'entendre les cris des personnes âgées désespérées et de se mettre dans l’idée que ces personnes ont une famille. Si c’était mes parents, je serais la première à courir dans la résidence pour aller les sortir de là», a affirmé Mme Trudel à TVA Nouvelles.

Vers 1h45, dans la nuit de samedi à dimanche, la mère de famille a entendu des cris «de plus en plus forts» à l’extérieur de chez elle. En ouvrant la porte, elle a vu les pompiers, ambulanciers et policiers arriver sur place pour secourir les aînés de la résidence Oasis.

«Ça n’a pas pris dix minutes que toute la partie du toit était en flammes», raconte Mme Trudel. «Ce n’est pas le genre de scène que tu t’attends à voir en te couchant.»

Quelques instants plus tard, elle a tenté d’aider en hébergeant quelques résidents, mais les pompiers l’ont empêchée. Mme Trudel devait évacuer immédiatement avec ses enfants en raison de la force du brasier.

«Tu voyais des personnes âgées qui étaient sur leur balcon et qui voulaient sortir. Il y avait même une dame qui voulait sauter. Une dame a reçu une partie du toit sur le corps et elle a été brûlée», a-t-elle constaté avec impuissance.

Elle soutient que le toit avait été rénové il y a quelque temps et qu'il y avait un projet d’agrandissement.

Au total, 43 résidents à mobilité réduite ont dû être évacués en pleine nuit et une femme de 94 ans a succombé à ses blessures.