La fortune d’un prêteur fort convoitée

Roger Valiquette était considéré comme le plus­­ important prêteur usuraire au Québec lorsque la­ mafia l’a éliminé de plu­sieurs balles, à Laval, il y a trois ans. Son ancienne conjointe, son fils ainsi qu’un ex-employé et ses créanciers se disputent ses millions de dollars dans une guerre en justice.

Diane Brazeau aurait « dilapidé » la fortune de son défunt conjoint, mené « une vie princière » et laissé des miettes au fils de celui qui a partagé sa vie entre l’été 2000 et l’automne 2012. C’est ce qu’allèguent Francis Parent Valiquette, fils de l’ex-roi du prêt usuraire, et Jean-François Bouchard, ancien gestionnaire d’entreprises fondées par Roger Valiquette, dans des poursuites judiciaires de plusieurs millions dont Le Journal a pris connaissance.

Photo courtoisie

Il la « déteste »

Le fils de Roger Valiquette a admis devant la Cour supérieure qu’il « déteste » l’ancienne flamme de son père, selon la juge Silvana Conte dans une décision rendue en faveur d’un autre créancier de Diane Brazeau, le 25 mai dernier.

Cette dernière porte trois chapeaux dans cette dispute vitriolique. Un premier comme dirigeante d’une dizaine de compagnies mises sur pied par son ex-conjoint. Un second comme liquidatrice de la succession de Roger Valiquette. Et un troisième comme responsable d’une fiducie familiale que le couple avait créée pour subvenir aux besoins – par la remise de dividendes à l’abri du fisc – de Mme Brazeau, de la fille de celle-ci (née d’une autre union) et de Francis Parent Valiquette, dont elle n’est pas la mère.

Depuis la fin 2013, Francis Parent Valiquette dit n’avoir reçu que 2500$ de la fiducie familiale dont il est l’un des bénéficiaires, comparativement à 775 000$ pour la défenderesse.

Il trouve « particulièrement choquant » d’avoir appris que Mme Brazeau « ne veut rien laisser au fils de son ex-conjoint » et demande au tribunal de lui confier les rênes de cette fiducie.

Il se dit « stupéfait » d’allégations voulant que Diane Brazeau « aurait commis des opérations frauduleuses » pour éviter de rembourser des créanciers et lui permettre « de s’accaparer » des sommes qui devraient lui revenir, par le biais de la fiducie familiale, dont il est tenu « dans l’ignorance totale ».

« Dividendes outranciers »

Le nouvel employeur de Jean-François Bouchard, une société de placements dont il est maintenant directeur général et détenue par un ex-associé de Valiquette, réclame de son côté 2,9 M$ en dettes impayées à Mme Brazeau et à ses compagnies.

Congédié deux ans après la mort de Valiquette, M. Bouchard prétend que Diane Brazeau a vécu « une vie princière et luxueuse » en utilisant « les fonds des sociétés défenderesses comme ses propriétés personnelles ». Ou en se payant des « dividendes outranciers ».

Il allègue même que Mme Bra­zeau s’est « octroyé un dividende de sa fiducie pour la somme de 50 000$ la veille de l’assassinat de son ex-conjoint ».

Dans un affidavit produit à la Cour, M. Bouchard prétend qu’il a appris par les médias que Valiquette était lié à la mafia. « Il s’est toujours représenté comme un homme d’affaires de bonne réputation. Il semble que les faits démontrent le contraire », ajoute-t-il.

Diane Brazeau réfute ces allégations, même si les tribunaux ont autorisé la saisie temporaire de son penthouse à Laval, de ses deux Mercedes et de plusieurs actifs de ses compagnies d’une valeur d’au moins 5 millions$, en attendant l’issue de ces poursuites.

Qui était Roger Valiquette ?

Abattu à l’âge de 54 ans, le 18 décembre 2013, à Laval.

Était considéré par la police comme le plus important prêteur usuraire de la province et comme un personnage important du crime organisé italien.

Un de ses collaborateurs était l’entrepreneur Tonino Callocchia, un lieutenant de la mafia condamné à 10 ans de pénitencier pour importation de cocaïne. Il a lui aussi été abattu, dans un resto de l’est de Montréal, en 2014.

Il a également déjà été en affaires avec le caïd mafieux Raynald Desjardins.

Était propriétaire d’une luxueuse propriété de 1,2 million$ à l’île Paton, à Laval, et d’un yacht de 2,4 millions$ dans le Sud.

En mai 1991, il s’était livré aux policiers américains pour un complot d’im­portation de 60 kg de cocaïne entre Miami et Montréal et il a été condamné à huit ans d’incarcération.

Des millions envolés

L’ampleur de la chute du petit empire de Roger Valiquette est telle qu’un de ses « fleurons », qui valait 7,5 millions$ en 2013, vient de faire banqueroute.

Le 21 mars dernier, la juge Christiane Alary a ordonné la mise en faillite de la compagnie Express Finance Investissement inc. à la demande d’un de ses créanciers et malgré l’opposition de l’ex-conjointe du défunt roi des shylocks.

Le créancier est une compagnie à numéro spécialisée dans les placements, dont le directeur général est Jean-François Bouchard, l’ex-gestionnaire des sociétés de Roger Valiquette, et envers laquelle Express Finance Investissement traînait une dette de près de 3 millions$.

Diane Brazeau avait reconnu que l’entreprise était « incapable de faire face à ses obligations », mais elle accusait M. Bouchard d’en être le responsable.

Ce dernier a nié ces allégations. Pour lui, « si l’entreprise est insolvable, c’est que Mme Brazeau et feu M. Valiquette en ont dilapidé les biens ».

Une méthode de financement musclée

Dans une poursuite intentée en 2014, le patron de la société montréalaise Canadian Asset Based Lending Enterprise inc. a dénoncé les méthodes peu orthodoxes du défunt prêteur usuraire.

Selon les documents de cour, Roger Valiquette aurait contracté un prêt de 490 000$ de la demanderesse, à un taux d’intérêt de 12 %, en 2008.

Il aurait ensuite prêté cette somme à des tiers, en exigeant des taux d’intérêt supérieurs. Plus tard, Valiquette aurait avisé le patron de la demanderesse qu’il ne le rembourserait pas, tout en lui proférant des menaces et en causant « des dommages considérables » dans son bureau.

Poursuivie, elle blâme son « sauveur »

Photo Martin Chevalier

Diane Brazeau se dit victime d’une vengeance de son ancien gestionnaire qui se serait présenté à elle comme un « sauveur » avant de devenir « l’artisan de sa décadence économique ».

L’ex-conjointe de Roger Valiquette blâme l’homme d’affaires Jean-François Bouchard pour ses déboires. Dans une déclaration assermentée et déposée en Cour supérieure, elle allègue qu’il l’a « arnaquée » d’environ 800 000$ qu’il se serait versés en salaire et en frais de gestion de ses compagnies, entre mars 2014 et juillet 2015, avant qu’elle le congédie.

Des documents d’affaires auraient « mystérieusement disparu » lors du départ de M. Bouchard, qui l’ont laissée « dans un incroyable fouillis ».

Selon elle, Bouchard avait « pris le contrôle décisionnel » de sa fiducie familiale et était « le maître à penser » des sociétés de Roger Valiquette après la mort de ce dernier.

Chèques en blanc

Un mois après le meurtre, M. Bouchard a rendu visite à Diane Brazeau, qui était alors hospitalisée, pour lui « proposer de devenir le gestionnaire de ce que Roger Valiquette laissait derrière lui à son décès ». Il lui aurait dit qu’il avait « des contacts dans la mafia » et qu’il « pourrait l’aider », selon celle qui prétend avoir accepté, car elle « lui faisait confiance ».

Elle reconnaît avoir signé des chèques en blanc à la demande de Jean-François Bouchard, qu’elle accuse de les avoir « utilisés » en la tenant « à l’écart de l’administration desdites sociétés ».

« Je m’en suis toujours remise à lui avant de poser quelque geste que ce soit. (...) Il me défendait de venir au bureau [...] pour ne pas être incriminée », allègue-t-elle dans les documents de cour.

Photo courtoisie

D’après elle, Bouchard « avait le dernier mot » dans « la majeure partie des gestes que j’ai posés à titre de liquidatrice de la succession de Roger Valiquette » et de responsable de la fiducie familiale dont la gestion est décriée par le fils de Roger Valiquette.

Elle prétend que la fiducie a remis 14 000$ à Francis Parent Valiquette et lui a vendu un véhicule pour la somme d’un dollar. Pour sa part, le fils de Roger Valiquette allègue n’avoir touché que 2500$, comparativement à trois quarts de million pour Diane Brazeau.

Vendus

La défenderesse dit avoir vendu à perte le yacht de 2,4 millions$ qu’elle possédait avec Valiquette et la maison de ville de 1,2 million$ de ce dernier sur l’île Paton, à Laval.

Elle ajoute qu’après s’être séparée de Valiquette à l’automne 2012, il lui a payé, en guise de « concession compensatoire », un condo de 1300 pi2 au neuvième et dernier étage d’un nouvel immeuble sur le boulevard Saint-Martin, à Laval.

Ce condo lui a été saisi sur ordre de la Cour en attendant l’issue des litiges judiciaires.

« Il ne s’agit pas d’une vie princière et luxueuse pour moi », a-t-elle écrit en qualifiant les allégations de ses adversaires à son endroit d’« absolument fausses » et « odieuses ».