La science de l’humour à l’étude à Montréal

Des centaines de chercheurs et de praticiens de l’humour des quatre coins de la planète se rassemblent à Montréal cette semaine pour un congrès tout ce qu’il y a de plus sérieux.

Des clowns professionnels, des psychologues, des thérapeutes et de nombreux chercheurs viendront présenter des ateliers à l’UQAM sur la science qui étudie l’humour à compter de lundi jusqu’au 14 juillet.

« On l’oublie souvent, mais l’humour, comme n’importe quelle émotion, influence nos relations avec les autres et on peut donc l’étudier », explique Christelle Paré, chercheuse postdoctorale et membre du comité organisateur.

Les ateliers porteront, entre autres, sur l’importance de l’humour au travail et de la maternité pour les humoristes féminines.

Si les spectacles d’humour sont très populaires au Québec, la science de l’humour y reste assez méconnue, selon elle.

« Souvent, les chercheurs de l’humour sentent qu’ils ne sont pas pris au sérieux parce que cette science est encore mal connue, confie Mme Paré. C’est donc une excellente occasion pour eux de se rassembler et d’échanger. »

Alors que des villes comme Londres possèdent plusieurs formations universitaires en science de l’humour, il n’existe rien de tel au Québec.

« La ville la plus drôle »

Montréal est d’ailleurs la première ville canadienne à recevoir le congrès annuel de l’International Society for Humor Studies depuis qu’il a été créé, il y a 29 ans.

Selon Christelle Paré, dont les recherches s’intéressent à l’industrie de l’humour dans la métropole, Montréal est certainement l’une des villes les plus drôles de la planète.

« Tout le monde connaît Montréal, parce qu’on a un des plus gros festivals d’humour au monde », dit-elle en référence à l’événement Just For Laugh.

« Des bonzes américains et britanniques vont venir y chercher leurs prochaines recrues », explique-t-elle.

Plusieurs chercheurs de l’Afrique du Nord, de l’Iran et de la Turquie, entre autres, ne pourront pas être présents puisque Immigration Canada a refusé leurs demandes de visa, déplore Christelle Paré.

L’Estonie sera l’hôte du congrès l’an prochain.