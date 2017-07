L’année folle de Kelsea Ballerini

À seulement 23 ans, Kelsea Ballerini est le nouveau visage du country pop américain. Après avoir ouvert des concerts de Keith Urban et Taylor Swift, elle se pose pour la première fois en sol québécois ce soir, cette fois-ci en première partie de Lady Antebellum.

Rares sont les artistes qui frappent aussi fort avec un premier album. The First Time, lancé en 2015, a permis à Kelsea Ballerini, influencée autant par Britney Spears que Shania Twain, de se tailler une place parmi les grands. Pour preuve, elle était en tête des nominations aux derniers Country Music Awards, à égalité avec... Keith Urban.

« On a eu trois chansons numéro un sur l’album. C’est incroyable ! Ça me donne juste le goût de faire un autre album ! » lance-t-elle à l’autre bout du fil.

« C’est allé vite. Très vite. Tu fais un premier album avec tout ton cœur, peu importe ce qui peut arriver. On n’avait aucune idée de ce qui allait se passer. J’ai connu le succès rapidement et, nécessairement, j’ai dû m’adapter », dit-elle.

« Je veux que les gens aient du plaisir. C’est la première fois que j’ai une aussi grosse production, mais je veux aussi que les gens me découvrent comme une artiste et une auteure-compositrice. »

Accessible et terre-à-terre, Kelsea Ballerini garde la tête froide malgré tout ce succès et se concentre sur son prochain album, à paraître plus tard cette année. Elle a lancé le premier extrait, Legend, le 7 juin dernier.