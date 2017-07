Le phénomène BookTubeurs en 5 points

Pour plusieurs, l’été est la saison idéale pour faire le plein de lecture. Un peu à l’image des YouTubeurs, le phénomène des BookTubeurs est né et gagne en popularité. Petit aperçu de cette tendance qui captive les jeunes !

1. On s’en doutait : l’expression « booktube » est une contraction des mots « book » et « YouTube » ! Si la tendance des BookTubeurs commence à faire son apparition par chez nous, elle bat son plein depuis 2009 chez nos voisins du Sud.

2. Le principe est simple : les BookTubeurs publient des vidéos sur leur chaîne YouTube pour partager leurs coups de cœur ou leurs découvertes en lien avec la lecture. Ils aiment s’installer devant une étagère de livres, pleine à craquer, pour jaser littérature !

3. En France et aux États-Unis, c’est un phénomène qui frôle le « c’est complètement fou » ! À titre de preuve, l’Américaine Christine Riccio de la chaîne PolandbananasBOOKS a plus de 360 000 abonnés.

4. Ici, au Québec, il y a quelques incontournables parmi les BookTubeurs : Biz et Thot, Mel Jannard, Read-Listen-Feel et on a un gros coup de cœur pour Sandrine au fil des mots.

5. Psitt : un concours vraiment génial, « Livre-toi », est présentement en cours au Québec. L’Association nationale des éditeurs de livres invite les 12 à 21 ans à présenter une vidéo pour parler de leur livre préféré. Des prix fort intéressants attendent les participants. Pour toutes les infos : http://livre-toi.ca. Bref, c’est un bien beau phénomène, le BookTube !

La phrase de la semaine

« À chaque coin de rue, sur chaque chemin nous attend un petit miracle ! N’ayez pas peur d’explorer. » — Alicia Keys

3 trucs à surveiller ­­­­­­cette semaine

Le 8 juillet :

De la tyrolienne, un parcours d’hébertisme, du paddle-board, des concerts, etc., attendent petits et grands au Festival Ondes Urbaines de Ste-Catherine! Pour les infos : http://ondesurbaines.org.

Jusqu’au 9 juillet :

Le festival Atmosph’Air sur la Plaza est en cours sur la rue St-Hubert (entre Bellechasse et Jean-Talon)! Pour les infos : maplaza.ca/fr/evenements/evenements-majeurs/atmosph-air-sur-la-plaza-2017.

Le 11 juillet :

Le film d’animation Ballerina sera disponible en DVD.