Le projet immobilier de la Maison Béthanie rejeté par les citoyens

Les citoyens du Vieux-Québec ont tranché par voie de référendum : ils ne veulent pas de la conversion de la Maison Béthanie en immeuble locatif, du moins dans la forme proposée par le promoteur Gilbert Trudeau.

Les citoyens qui ont fait le déplacement à l’hôtel de ville, dimanche, se sont massivement opposés au projet de 20 logements au lieu des 12 autorisés dans cet immeuble patrimonial qui a déjà abrité les Sœurs du Bon-Pasteur, sur la rue Couillard. Près de 94 % des votants ont rejeté cette proposition, soit 152 voix contre et 10 pour. Au total, 485 personnes étaient habiles à voter au référendum.

« Sans équivoque »

À quelques mois de l’élection municipale, la chef de Démocratie Québec, Anne Guérette, savourait une petite victoire à l’issue de ce résultat, elle qui avait pris la défense des opposants.

« Le résultat du référendum est sans équivoque », a-t-elle réagi en fin de journée, avant de tendre la main au promoteur. « Les citoyens ne sont pas contre le développement d’un projet dans ce magnifique bâtiment historique [...], mais il faut revoir le projet », a-t-elle estimé.

Plus tôt en journée, Démocratie Québec avait critiqué le trop grand nombre de logements pour le quartier et l’absence de stationnement. Un « problème majeur » pour attirer les familles, selon Mme Guérette, en plus des risques d’hébergement touristique, qui pourraient « fragiliser » le secteur.

À l’opposé, le promoteur du projet a récemment envoyé une lettre aux citoyens du quartier, dans laquelle il assure que son projet est un « atout majeur » pour le quartier. Il précise que l'extérieur du bâtiment demeurera le même et qu’il doit faire passer son projet de 12 à 20 logements, en raison « d'importantes contraintes au réaménagement des lieux ».

« Il y a des beaux 4 ½, des 5 ½, des studios, des plus petits logements, des plus gros et quand on a proposé ça à la Ville, ils trouvaient ça ben le fun parce que ça ramenait des gens dans le quartier. On a proposé d’en faire 20 versus 12. Moi, je pense que le quartier doit avoir une variété de gens, c’est ce que j’apporte et la Ville est d’accord », a récemment indiqué M. Trudeau, en entrevue au Journal.

Problème de stationnement

« Quand on est un touriste, c’est moins grave, mais une famille a besoin d’un stationnement. Ça fait craindre les citoyens qu’à terme, ça se transforme en résidence touristique », a indiqué Mme Guérette, devant la Maison Béthanie située sur la rue Couillard et construite en 1878.

« Ce sont des stationnements avec vignettes ici et c’est un problème, puisqu’ils sont déjà en nombre insuffisant. On veut un minimum d’espaces de stationnement, il faudrait voir en termes d’aménagement avec la Ville s’il n’y a pas possibilité de libérer des espaces supplémentaires », a proposé pour sa part Jean Rousseau, colistier d'Anne Guérette et porte-parole du Comité des citoyens du Vieux-Québec.