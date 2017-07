Le Streaming, Ed Sheeran et Mario Pelchat champions de 2017

Les six premiers mois de 2017 en musique ont fait des gagnants (Ed Sheeran, Mario Pelchat, le streaming), mais aussi quelques perdants (les ventes de CD, le téléchargement). C’est ce qu’on retient du rapport de mi-année de Nielsen Music Canada.

Du côté des artistes québécois, Mario Pelchat a tiré son épingle du jeu grâce à Agnus Dei, son disque de chants religieux sur lequel il reprend des pièces chrétiennes accompagné d’une chorale de prêtres. Avec 41 000 exemplaires écoulés depuis sa parution en mars, l’opus apparaît au cinquième rang du palmarès des albums canadiens les plus vendus, un classement qui tient non seulement compte des versions physiques et numériques, mais également des écoutes en streaming.

Le seul autre album québécois à s’illustrer au top 10 est celui de La Voix, dont 24 000 exemplaires ont trouvé preneurs.

Sans surprise, Drake domine le palmarès avec l’équivalent de 194 000 exemplaires vendus de More Life.

Voyons les autres grandes lignes du rapport :

Le streaming monte en flèche

La popularité de l’écoute en continu (streaming) explose en 2017. À pareille date en 2016, pas moins de 9,4 milliards de chansons avaient été écoutées. Cette année, ce nombre a augmenté de 86,6 % pour s’établir à 17,5 milliards depuis janvier. L’écoute en continu hebdomadaire a franchi la barre des 700 millions pour la première fois durant la semaine du 31 mars au 6 avril. Une nouvelle marque de 755 millions a été atteinte durant la semaine du 16 au 22 juin.

La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) voit d’un bon œil cet essor fulgurant. « Plus les plateformes de streaming comme Spotify attirent de gens, plus elles font de l’argent et plus elles partagent avec les créateurs, indique la chef des affaires du Québec à la SOCAN, Geneviève Côté. Pour nos membres, il s’agit d’une nouvelle source de revenus. »

Les ventes d’albums en baisse

Les ventes d’albums ont fléchi de 17,4 % comparativement à 2016, passant de 9,9 millions d’exemplaires écoulés à 8,2 millions. La montée de l’écoute en continu semble avoir passablement nui aux téléchargements, qui reculent de 24,6 %. Du côté des CD, 4,6 millions de disques ont trouvé preneurs au cours des six premiers mois de 2017, par rapport à 5,3 millions durant la même période en 2016, soit une baisse de 12,3 %. Les ventes de vinyle essuient aussi un recul : elles sont passées de 283 000 à 278 000.

Albums – Meilleurs vendeurs

(exemplaires physiques + téléchargements + streaming)

1. Divide / Ed Sheeran

2. More Life / Drake

3. Starboy / The Weeknd

4. DAMN. / Kendrick Lamar

5. Memories... Do Not Open / The Chainsmokers

6. Hardwired... To Self-Destruct / Metallica

7. 24K Magic / Bruno Mars

8. Culture / Migos

9. Moana (bande sonore) / Artistes variés

10. Views / Drake

Albums canadiens – Meilleurs vendeurs

(exemplaires physiques + téléchargements + streaming)

1. More Life / Drake

2. Starboy / The Weeknd

3. Views / Drake

4. Illuminate / Shawn Mendes

5. Agnus Dei / Mario Pelchat

6. Purpose / Justin Bieber

7. Beauty Behind the Madness / The Weeknd

8. La Voix 5 / Artistes variés

9. Icon / Bryan Adams

10. Yer Favourites / The Tragically Hip

Radio – Les chansons les plus jouées

(exemplaires physiques + téléchargements + streaming)

1. Shape of You / Ed Sheeran

2. I Feel it Coming / The Weeknd

3. Scars to Your Beautiful / Alessia Cara

4. Say You Won’t Let Go / James Arthur

5. Don’t Wanna Know / Maroon 5 avec Kendrick Lamar

6. I Don’t Wanna Live Forever / Zayn et Taylor Swift

7. Love on the Brain / Rihanna

8. That’s What I Like / Bruno Mars

9. Let Me Love You / DJ Snake avec Justin Bieber

10. Close / The Chainsmokers avec Halsey