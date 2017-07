Le temps des femmes autochtones

« Prends ton temps, mais fais ça vite ! » Au Québec, nous reprenons souvent cette phrase lancée par Marie-Soleil Tougas dans les années 1990 pour rire un peu du double message de l’animatrice aux concurrents de Fort Boyard.

C’est pourtant avec un grand sérieux que plusieurs regroupements reprennent la formule de Marie-Soleil pour dénoncer la lenteur de l’Enquê­te nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) et demander des résultats rapides.

Le temps, pas si simple

Quel est le problème de leur deman­de ? D’abord, cela fait des années que leurs femmes disparaissent ou sont assassinées et que les familles peinent à se faire entendre. À la longue, elles n’ont plus confiance dans le système.

Il faut prendre le temps de les accompagner dans leur déclaration. Aussi, la parole, la confidence prend plus de temps. C’est normal, les famil­les ont été largement éprouvées et ce n’est pas une séance de 10 minutes top chrono qui permet d’obtenir l’ensemble des éléments essentiels de leur histoire.

Les groupes de pression

L’ENFFADA a aussi un problème avec les différents regroupements, organismes ou gouvernements qui travaillent de près ou de loin avec les communautés. Ces groupes veulent guider les résultats et être partie prenante du processus. Ils ont l’habitude d’être consultés et souffrent peut-être de ne pas être au centre des décisions sur les règles et les processus consultatifs de l’Enquête.

Du moins, c’est ce que les groupes semblent dire publiquement quand ils dénoncent l’opacité des discussions au sein de l’ENFFADA. Pourtant, c’est cette opacité qu’ils réclamaient pour permettre aux familles de se confier en toute confidentialité, pour éviter les représailles. Il faut donc laisser du temps. Permettre aux familles d’être rassurées. Il faut aussi soutenir les commissaires qui, depuis le début, subissent une importante pression. Les objectifs de l’ENFFADA sont essentiels.