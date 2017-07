En plus de se produire devant la plus grosse foule de sa carrière, dimanche, Jonathan Roy a reçu la certification or de son single Daniella Danemark, sur scène.

Le chanteur s’est produit avant les Backstreet Boys et Nick Jonas. Et le public lui a réservé un accueil des plus chaleureux. «Le feeling est indescriptible. Il fallait que je me calme, que je respire avant de monter sur scène», a-t-il dit au Journal.