Qualité de vie familiale: la deuxième meilleure ville est Lévis

Cinq fois plus populeuse que celle-ci, Lévis séduit les familles avec des maisons qui valent, en moyenne, 287 000 $.

« C’est une surprise... On ne s’y attendait pas ! C’est la consécration. On ne savait pas que ce genre de palmarès existait », s’est étonné, pour sa part, Martin Murray, maire de Saint-Bruno, située à une vingtaine de kilomètres de Montréal, qui figure au sommet du palmarès.

Dans son classement, Money Sense souligne qu’il est possible de laisser ses enfants de six à 12 ans dans n’importe quel parc de la ville de Saint-Bruno l’été, et ce... gratuitement.