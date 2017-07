L’innocent et le ratoureux

Qui peut être contre la vertu ? Comment ne pas se réjouir de voir les dirigeants des deux plus grandes puissances nucléaires de la planète entretenir une bonne relation ? Trump et Poutine qui s’entendent, quoi de mal ? Rien ! À moins qu’on ait d’un côté, un grand naïf, et de l’autre, un grand manipulateur.

Il y a longtemps qu’une telle excitation, une telle nervosité avait été ressentie avant un face à face entre un président américain et un leader russe (ou soviétique). Il faut reculer aux tête-à-tête historiques de Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev à Genève en 1985, mais surtout à Reykjavik en 1986. Plus de 30 ans !

Les cartes de Donald Trump dans ce jeu avec la Russie sont bien connues : il a répété encore et encore pendant la campagne présidentielle qu’il ne voyait que de bonnes choses dans un rapprochement entre les deux grands ennemis de la guerre froide. Et plus d’une fois, il a avoué son admiration pour le « leader fort » qu’était, à ses yeux, Vladimir Poutine.

Une bienveillance qui ne s’est pas démentie depuis son entrée à la Maison-Blanche, en dépit de la tempête que continuent de soulever les allégations d’ingérence russe dans la dernière élection aux États-Unis.

Encore en Pologne, il y a quelques jours, à une centième question sur le piratage de l’élection présidentielle américaine, Trump a répondu, de manière parfaitement ambiguë : « Je pense que c’était la Russie, mais je pense que c’était probablement d’autres personnes ou pays. Personne ne le sait vraiment. » Le problème, c’est que tous les services de renseignement du président le savent très bien. C’est la Russie et personne d’autre.

« UN HONNEUR »

Donald Trump est sorti enthousiaste de ses premiers échanges avec Vladimir Poutine. « Une rencontre formidable », a-t-il précisé hier matin au début de son entretien avec la première ministre britannique Theresa May. Son secrétaire d’État Rex Tillerson a été plus clair encore, évoquant une « chimie positive » entre les deux hommes, qui ont « rapidement connecté ».

Il faut leur donner ça, aux Américains, ce sont d’éternels optimistes. Un autre président républicain, George W. Bush, en juin 2001, était apparu tout aussi emballé par sa première rencontre avec le chef du Kremlin : « J’ai regardé cet homme dans les yeux. Je l’ai trouvé direct et digne de confiance. J’ai pu sentir son âme. »

Une admiration qui a volé en éclats après la brutale invasion de la Géorgie par la Russie en 2008.

FLOUÉS

Barack Obama, en son temps, a voulu « remettre à zéro » les relations entre Moscou et Washington. En 2009, après des discussions avec Vladimir Poutine, alors premier ministre, il avait salué le « travail extraordinaire qu’il avait accompli pour le peuple russe. » Obama, à son tour, a déchanté après l’agression de l’Ukraine et l’invasion de la Crimée.

Les prochains mois nous diront si le sommet de Hambourg aura véritablement initié une nouvelle ère dans les relations russo-américaines. Les doutes sont toutefois légitimes.

À la lumière des dernières présidences américaines, de l’inexpérience totale de Donald Trump en affaires internationales, et, en contrepartie, de la présence de Vladimir Poutine dans ces grands forums depuis le début des années 90, on peut craindre le pire pour le soi-disant « leader du monde libre ».

ENTRE KREMLIN ET MAISON-BLANCHE

Photo courtoisie

70 ans de poignées de main Franklin D. Roosevelt et Joseph Staline se sont rencontrés deux fois, dont à Yalta, en Crimée, en février 1945, pour se partager l’Europe d’après-Deuxième Guerre mondiale.

FDR devait mourir deux mois plus tard.

Photo courtoisie

L’unique rencontre entre John F. Kennedy et Nikita Khrouchtchev en Autriche en juin 1961 avait été un désastre pour le jeune président. Se confiant à un journaliste du New York Times, Kennedy avait avoué : « He just beat the hell out of me. »

Photo courtoisie

Les relations exceptionnelles entre Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev en plus de produire de nouvelles ententes sur un contrôle de leur arsenal nucléaire, ont ultimement mené à la dissolution de l’Union soviétique.

Photo courtoisie

Au printemps 1972, Richard Nixon et Leonid Brejnev lançaient une période de détente entre les deux superpuissances avec la signature de premiers accords de limitation de leur armement nucléaire.