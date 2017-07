Nouveau théâtre ambulant: retour en Nouvelle-France de façon ludique

Les tout-petits auront l’occasion d’être initiés à l’histoire de la Nouvelle-France cet été, alors qu’un tout nouveau théâtre ambulant de marionnettes se déplacera de l’Îlot des palais aux terrains de l’hôtel de ville, en passant par la cathédrale Holy Trinity.

La pièce de Guignol, appelée L’Affaire du cochon, qui prendra forme à l’extérieur (si la météo le permet) tous les dimanches au Spot, à l’Îlot des palais, puis les jeudis, vendredis et samedis ailleurs en ville, a été écrite et pensée par trois finissants au baccalauréat en histoire de l’Université Laval. C’est dans le but « d’éveiller les enfants à l’histoire et au patrimoine », que le site historique et archéologique situé tout près de la Gare du Palais, offre gratuitement cet été ce théâtre ambulant s’adressant aux enfants de 3 à 10 ans.

Quand Guignol s’en mêle !

L’histoire rappelle ainsi l’application d’une ordonnance, réellement imposée en 1706. À l’époque du début de la Nouvelle-France, l’intendant Jacques Raudot proclama une loi pour mieux régir la présence des cochons en Basse-Ville de Québec après que Guignol, le personnage principal, ait été « dérangé » par la présence d’une bête, en pleine Place Royale.

« Tout le monde est entassé en Basse-Ville et à l’époque on avait le droit d’avoir un cochon par famille, mais ils causaient parfois des désagréments », explique la coordonnatrice du projet, Delphine Delmas, précisant que le tout est raconté avec humour et légèreté pour amuser les enfants. « Après la loi, tous les cochons devaient être enfermés, si on en trouvait un, on avait droit de le garder et de le manger ! » lance Mme Delmas.

Les marchands, les poules, les maisons et même le crieur qui vient annoncer la nouvelle loi à la Place Royale ont été pensés et sont illustrés dans ce petit théâtre ambulant aux décors évolutifs. Ceux-ci, tout comme les costumes, ont d’ailleurs été créés à partir d’archives historiques.

C’est l’accessoiriste et conceptrice de costumes à la télévision Luce Pelletier, qui travaille notamment sur l’émission LOL, qui a créé les personnages, animés par deux jeunes comédiens de Québec.

Photo Simon Clark

Pièce interactive

Afin de captiver l’attention des bambins et surtout de les faire participer, des instruments de musique leur sont distribués au tout début. Ils seront ainsi dirigés par un musicien, qui les incitera à ajouter différents extraits sonores lors de la représentation.

Où et quand ?

Photo Simon Clark

Tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches, jusqu’à ce que la météo ne le permette plus.

Deux représentations :

14 h et 15 h 30

Jeudi et vendredi

Près de la cathédrale Holy Trinity

31, rue des Jardins

Samedi

Sur les terrains de l’hôtel de ville

2, rue des Jardins

Dimanche