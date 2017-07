«On est invisibles depuis 1 an»

Des commerçants de la rue Sainte-Catherine disent avoir perdu jusqu’à 200 000 $ et des milliers de clients en raison de travaux qui s’éternisent depuis plus d’un an sur un terrain voisin.

« On est pratiquement invisibles depuis un an, assure Antoine Laoun, propriétaire de la lunetterie du même nom. La ville et les propriétaires du bâtiment voisin se renvoient la balle et disent qu’ils ne peuvent rien faire, et nous, on perd beaucoup d’argent »

Le magasin Antoine Laoun situé au 700, Sainte-Catherine Ouest, devant le centre Eaton, est littéralement caché depuis l’été 2016 par un échafaudage installé par le propriétaire de l’immeuble voisin en prévision de travaux qui stagnent.

Lors du passage du Journal, la structure était toujours en place et débordait sur la moitié du trottoir. Un panneau « trottoir barré » ainsi qu’un lampadaire et une borne de stationnement obligeaient les piétons à passer dans la rue en contournant les voitures stationnées et compliquant aussi l’accès aux commerces Vaporus et Geox.

Pertes de 200 000 $

M. Laoun avance avoir vendu seulement une cinquantaine de verres fumés durant la saison estivale 2016, tandis qu’il en vend normalement autour de 500 au cours de l’été.

Au total, il estime ses pertes à 200 000 $, soit 20 % de son chiffre d’affaires, depuis la construction de la palissade juste avant le Grand Prix 2016. Et la débâcle se poursuit cet été, insiste-t-il.

« Mes trois autres magasins sur la Rive-Sud et dans l’est de Montréal vont très bien, ce n’est donc pas un problème de marque », poursuit M. Laoun.

Chez Geox, le gérant Éric Gagné assure aussi avoir perdu beaucoup de clientèle depuis l’an dernier. « La dernière année a été la pire en sept ans. On a perdu jusqu’à 40 % de trafic certaines semaines », déplore-t-il.

Selon le compteur installé à l’entrée, environ 400 à 500 clients de moins franchissent la porte du commerce chaque semaine cette année depuis le début de la belle saison.

À bout de patience avec les problèmes qui s’accumulent depuis un an, la boutique Vaporus, située au 712, rue Sainte-Catherine, compte pour sa part déménager à l’automne après trois ans d’activités. « Ils ont tout démoli à côté et oublié d’isoler notre mur ensuite, ça a fait exploser nos tuyaux en hiver. On a tout perdu », dit le gérant Gabriel Lacasse en pointant le plafond de la bâtisse, sur lequel a été posée une grande bâche.

Travaux à venir

L’entreprise de cigarettes électroniques poursuit actuellement le promoteur immobilier Shiller Lavy pour les pertes encourues à cause du dégât d’eau et pourrait aussi se joindre à Antoine Laoun et Geox dans un recours collectif contre Lavy prochainement.

Les trois commerçants craignent aussi les travaux de réfection majeurs qui viendront complètement obstruer la rue Sainte-Catherine dans ce secteur au début 2018.

« Ça fait peur, avec ce qu’on a vu sur Saint-Denis et Saint-Laurent. Ils ne s’en sont jamais remis », lance Éric Gagné, en faisant référence aux nombreux locaux restés vacants sur ces deux artères après des travaux majeurs de la ville au cours des dernières années.

De son côté, Antoine Laoun est surtout découragé par l’attitude de la Ville, qui semble ne rien vouloir faire pour régler la situation, d’autant plus qu’il paye plus de 100 000 $ de taxes par année depuis 19 ans pour faire des affaires à cet endroit.

« Tu payes énormément d’argent, mais tu n’as aucun respect de la Ville. Si tu es un inspecteur et que tu constates que la palissade est là depuis un an, tu te dois d’agir », déplore-t-il.

Du côté de la Ville, on indique que tout est en règle et que le propriétaire du 710 détient les permis pour maintenir sa palissade en place.

« L’arrondissement inspecte régulièrement les lieux. La dernière visite d’un inspecteur municipal a eu lieu [la semaine dernière] », dit la porte-parole Anik De Repentigny.

On assure aussi que les commerces voisins ont toujours été accessibles.

La Ville et la malchance

Les propriétaires d’un immeuble en construction depuis plus d’un an sur Sainte-Catherine accusent la Ville et la malchance pour les retards dans leur projet.

« C’est une malchance qu’on a eue avec l’état du bâtiment, et maintenant la Ville nous dit : les délais, c’est les délais, désolé monsieur... nous on attend juste le go pour commencer les travaux », explique un chargé de projet chez Shiller Lavy, qui préfère taire son nom pour ne pas nuire au développement.

L’entreprise a dû démolir le bâtiment au 710 rue Sainte-Catherine Ouest l’an dernier en réalisant que la structure était désuète lors de rénovations. « On pensait qu’on pourrait la conserver, mais elle était toute pourrie et toute finie », dit-il.

Du retard

Un échafaudage a été monté devant la propriété pour bloquer le trou et réserver l’espace nécessaire à la reconstruction de la devanture, mais la Ville tarde a autoriser la construction du nouveau bâtiment qui devrait prendre quatre mois au total.

« Ça coûterait plus cher de défaire l’échafaudage et de le reconstruire. Alors on a décidé de le laisser là en attendant », explique le promoteur, qui paye la Ville chaque mois pour avoir droit d’empiéter sur le trottoir.

Du côté de Ville, on dit qu’il s’agit de délais normaux.

« Le promoteur a modifié son projet. Une nouvelle demande de permis est actuellement à l’étude à l’arrondissement », ajoute la porte-parole Anick De Repentigny.