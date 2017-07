P!nk repart avec son dessin

Une illustratrice de Québec a pu remettre en main propre un portrait qu'elle a réalisé de P!nk tout juste après que la star eut quitté la scène des plaines d'Abraham, samedi soir.



Pour réussir à lui faire cadeau de son dessin, Geneviève Viel-Taschereau a été impliquée dans une vraie course contre la montre.

Elle assistait au concert dans la section V.I.P. lorsqu'un membre de l'équipe des communications du Festival d'été lui a demandé si elle avait son cadre de 16 pouces par 20 pouces avec elle.

«Je l'avais laissé au Hilton. Je suis partie à la course et je l'ai ramené à la régie. Il y avait le mari de P!nk et sa fille qui regardaient le show de même que son gérant et Luci Tremblay (directrice des communications du FEQ). Luci lui a montré le dessin. Il a capoté et a dit qu'il fallait absolument qu'on lui donne», raconte Geneviève.

Geneviève Viel-Taschereau Photo courtoisie

Quelques secondes

Sauf qu'il fallait faire vite car le plan de match prévoyait que P!nk monte à bord d'une voiture pour quitter le site dès la fin du concert.

«Au milieu de la dernière toune, pendant qu'elle volait dans les airs, le gérant, Luci et moi courions dans le corridor de sécurité avec le cadre pour se rendre sur le coin de la scène. Elle est sortie, j'ai juste eu le temps de la regarder dans les yeux et lui dire que son show était fantastique. Elle a pris le cadre, l'a regardé, m'a dit merci beaucoup et elle est partie», relate la jeune illustratrice.

Une affaire de quelques secondes. La rencontre a été si brève que personne n'a pu l'immortaliser en images.

L'artiste a pu ensuite discuter avec des membres de l'équipe de la chanteuse, qui lui ont dit que P!nk n'acceptait pas systématiquement tous les cadeaux. «Si un fan s'approche d'elle avec quelque chose et que ça ne l'intéresse, elle ne le prendra pas», indique Geneviève.

L'artiste, qui a réalisé son dessin il y a deux mois, a choisi de présenter une P!nk en train de crier.

«Une des grandes forces de P!nk est son caractère. C'est une battante, une rockeuse, pas seulement une pretty girl. Je ne pouvais faire autrement.»

Une réponse de P!nk?

La jeune femme n'ose pas espérer un suivi quelconque de la part de P!nk. «J'ai quand même réussi à glisser ma carte d'affaire entre le carton et la vitre derrière. Donc, elle a mes coordonnées», dit celle qui avait aussi remis des dessins à Alessia Cara et aux membres de Red Hot Chili Peppers l'an dernier.

Cette année, elle a aussi réalisé un portrait de Kendrick Lamar mais elle n'a pas pu lui montrer. D'ici la fin du festival, elle prévoit tenter sa chance avec le Dj Flume de même qu'avec Damon Albarn et Jamie Hewlett, de Gorillaz.