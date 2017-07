Pour une 2e année de suite

Bravo à la Jeune Chambre de commerce de Québec (JCCQ) qui s’est démarquée des quatre autres finalistes pour conserver, pour une 2e année consécutive, son titre de Jeune chambre de commerce de l’année lors du Gala des Grands Prix de la Relève d’Affaires du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) présenté le 21 juin dernier. La JCCQ s’est démarquée par le recrutement de nouveaux membres et la création de plusieurs comités distinctifs ainsi que celui des relations publiques.

Nouveau bénéfice record

Le tournoi de golf de la Fondation du Collège de Lévis, dont c’était la 25e présentation le 22 juin dernier, a battu tous les records avec un bénéfice net de 53 560 $. Tenu sous la présidence d’honneur du maire de Lévis et ancien du Collège (1971-1974), Gilles Lehouillier, l’événement a suscité la participation de 164 golfeuses et golfeurs au club de golf de Lévis. Sur la photo, de gauche à droite: Tom Lemieux, président du Collège de Lévis; David Lehoux, directeur général du Collège; Jean Bérubé, président du comité organisateur; Gilles Lehouillier, président d’honneur; Benoît Labbé, président de la Fondation, et, François Bilodeau, directeur général de la Fondation du Collège de Lévis.

90 ans

Mme Juliette De Guise (Chabot), native de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, habitant dans le quartier Saint-Pie-X à Québec, célèbre son 90e anniversaire de naissance aujourd’hui. Dernière survivante d’une famille de dix enfants, Mme de Guise peut compter sur un « ange », Louisette Simard, pour son maintien à domicile et sur sa fille Louise et son gendre Martin Tremblay. Mme Deguise a eu deux enfants et est grand-mère de Nicholas, Steeven et Katleen. Sur la photo elle et sa fille Louise de Guise.

Record de longévité à la CMQ

Robert Pagé (photo) a pris, le 30 juin dernier, sa retraite de la fonction publique québécoise et plus particulièrement de la Commission municipale du Québec (CMQ) dont il est membre depuis 28 ans. Il s’agit ici d’un record de longévité et donc M. Pagé aura connu six premiers ministres, treize ministres et onze présidents. Avant la CMQ, M. Pagé fut directeur général de la Municipalité et de l’Office municipal d’habitation de Saint-Basile pendant 22 ans (1967-1989). Il aura donc consacré 50 ans de service au monde municipal. Bonne retraite mon cher.

Anniversaires

Jessica Simpson (photo), chanteuse américaine, 37 ans... Marie Hélène Raymond, du Musée national des beaux-arts du Québec (MBAQ)... Adam Foote, défenseur des Nordiques de 1991 à 1995, 46 ans... Martin Laurendeau, ex-joueur de tennis québécois, 53 ans... André Dawson, joueur de baseball avec les Expos de 1976 à 1986, 63 ans... Lise Thouin, comédienne et actrice, chanteuse et auteure, 67 ans... Dr Gendron Marcoux, médecin des As de Québec (LAH).

Disparus

Le 10 juillet 2016. André Dion (photo), 94 ans, ornithologue québécois... 2013. André Verchuren, 92 ans, accordéoniste français... 2011. Pierrette Alarie, 89 ans, soprano et l’une des voix les plus raffinées du Québec... 2005. Freddy Soto, 35 ans, acteur et comédien américain... 2002. Jean-Pierre Côté, 76 ans, lieutenant-gouverneur du Québec de 1978 à 1984... 2000. Henri Bergeron, 75 ans, animateur de télévision....