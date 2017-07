Qui a maltraité Omar Khadr?

Ce n’est pas tous les jours que la majorité des chroniqueurs et éditorialistes québécois partagent la même opinion. Sauf moi. C’est arrivé cette semaine dans l’affaire d’Omar Khadr qui a reçu une compensation estimée à 10,5 millions $ et des excuses du Canada pour avoir bafoué ses droits en vertu de la Charte des droits et libertés.

Omar Khadr a été détenu pendant 10 ans, et torturé, à la prison de Guantanamo Bay pour avoir lancé, à 15 ans, une grenade qui a tué un soldat soignant américain en Afghanistan. Le gouvernement Harper avait refusé de le rapatrier même s’il était un enfant-soldat selon un protocole de la Déclaration des droits de l’enfant concernant les jeunes qu’on envoie au combat signé en 2000.

Le gouvernement libéral précédent avait lancé des démarches auprès des Américains pour le ramener ici, mais sans succès. Une fois élu, Harper a choisi la ligne dure.

Sous son gouvernement, des agents canadiens ont mené à Guantanamo des séances d’interrogation qui n’avaient rien d’une journée à la plage.

Une fois rentré au Canada et libéré en vertu de jugements de la Cour suprême, Omar Khadr a décidé de poursuivre son pays pour 20 millions $. Pour « laver sa réputation ».

Le gouvernement a réglé hors cour.

Au Canada anglais, plusieurs ont défendu cette décision du gouvernement actuel et d’autres, tout aussi réfléchis, l’ont condamnée. Il y a eu un débat, un choc des idées. Ici, rien. Sauf au sein de la population.

Les vrais coupables

On ne saura jamais avec certitude qui a lancé la grenade qui a tué le soldat Christopher Speer en 2002. Les aveux de Kadhr, retirés depuis, valent peu, car après 10 ans de mauvais traitements, pour ne pas dire de torture, n’importe qui aurait signé n’importe quoi en échange de la promesse de terminer sa sentence au Canada.

Mais voilà, ce sont des Américains qui ont maltraité Omar Khadr pendant 10 ans. Pas des Canadiens.

L’argent qu’on lui a donné est celui de contribuables canadiens qui ne lui ont fait aucun mal.

De plus, une bonne partie des millions ira à ses avocats. On aurait mieux fait de l’aider à rebâtir sa vie et de verser l’argent aux enfants du soldat tué.

Mais au-delà de la stricte responsabilité, payer, c’est refuser la tâche complexe de se pencher sur la judiciarisation des droits de la personne, surtout dans le contexte d’un conflit armé. C’est transformer un cas de conscience en banale affaire légale.

C’est créer un automatisme sans se poser de questions morales et éthiques.

Que le Canada offre des excuses pour « tout rôle que les représentants canadiens pourraient avoir joué relativement à l’épreuve qu’il a subie à l’étranger ainsi que tout tort en résultant » est juste.

Mais les zones d’ombres, les questions sans réponses tant au niveau de la culpabilité que de la responsabilité, m’apparaissent trop nombreuses pour justifier une compensation financière en vrac de cet ordre.

La vraie compensation, c’est la liberté.

Le prochain qui attend de passer au guichet automatique, c’est Adil Charkaoui, qui poursuit le gouvernement canadien pour 24,5 millions $ lui aussi, dit-il, pour laver sa réputation.