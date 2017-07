Ses vêtements lui ont sauvé la vie

S’il n’avait pas porté son manteau en cuir renforcé, ses bottes spéciales et son casque intégral, Marc-Antoine Côté est persuadé qu’il n’aurait pas survécu à l’accident de moto qui l’a laissé dans le coma pendant une semaine en juin dernier.

« Au Québec, tu as le droit de faire de la moto en gougounes et sans chandail, si tu veux. Depuis mon accident, je regarde beaucoup les motocyclistes, et quand j’en vois qui sont juste en t-shirt et sans gants, ça me met hors de moi. Moi, avoir été comme ça, je serais mort », s’indigne Marc-Antoine Côté.

Le 4 juin, le jeune homme de 21 ans a été victime d’un grave accident de moto sur une route de Bromont, seulement un mois après avoir obtenu son permis.

Sa famille et lui en savent très peu sur les circonstances entourant la collision. Ils sont toutefois certains que sans son équipement de protection, Marc-Antoine y aurait laissé sa peau. Le motocycliste de Granby souhaite maintenant sensibiliser les amateurs de moto à la nécessité de se protéger de la tête aux pieds.

« Quand j’ai commencé à faire de la moto, je m’étais promis de m’acheter un bon équipement, parce que c’est la seule protection qu’on a, explique-t-il. Je me suis procuré le meilleur casque en fibre de carbone et le meilleur manteau renforcé que je pouvais trouver sur le marché. Je portais aussi des gants et des bottes de moto. »

« Les infirmiers nous ont dit à plusieurs reprises que l’équipement de Marc-Antoine lui avait sauvé la vie », indique le père du jeune homme, Benoît Côté.

Coma

Marc-Antoine Côté a été éjecté de sa motocyclette après un violent impact impliquant une voiture sur le boulevard Bromont. Il a immédiatement été transporté en ambulance au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke.

Souffrant d’un traumatisme crânien modéré, de trois factures au fémur gauche et d’une fracture de la hanche, le motocycliste est demeuré une semaine dans le coma, puis une autre aux soins intensifs. Il ne garde aucun souvenir de l’accident ni des trois jours qui l’ont précédé.

« Quand il s’est réveillé, il se demandait beaucoup comment ça avait pu lui arriver à lui, raconte son père. C’est un gars très prudent et il avait une moto performante au niveau du freinage. Mais les accidents de moto, ça arrive vite et ça ne pardonne pas. »

La moto, plus jamais

Le jeune homme est aujourd’hui de retour chez lui après avoir passé deux semaines au Centre montérégien de réadaptation, à Saint-Hyacinthe. Le premier endroit où il se rendra lorsqu’il en aura la force : la Société de l’assurance automobile du Québec.

« Je vais faire enlever la classe pour la moto de mon permis. La moto, pour moi, c’est fini, fini, fini. Je ne veux plus rien savoir de ça », lance-t-il.

Même s’il n’enfourchera plus jamais de motocyclette, Marc-Antoine Côté invite ceux qui continueront de le faire à ne pas être avares quand vient le temps de se protéger.

« Les gants que je portais le jour de l’accident valaient 275 $ la paire, note-t-il. Mais ça fait que j’ai tous mes doigts aujourd’hui. Si je n’avais pas eu un casque full face, j’aurais eu le visage complètement râpé par l’asphalte. Donc ça vaut la peine d’investir dans de bons équipements. »

Il déplore l’inconscience des motocyclistes

Ce n’est souvent qu’après avoir subi un premier accident que les motocyclistes commencent à porter des vêtements de protection, se désole un instructeur de moto expérimenté.

Selon Frédéric Lamarche, directeur de l’école de conduite Lauzon, à Montréal, « très peu » de motocyclistes sont conscients du danger qui les guette lorsqu’ils prennent la route. Plusieurs ne se protègent donc pas adéquatement.

En short

« Il suffit de regarder les motocyclistes sur les routes pour constater qu’il y en a rarement qui sont en équipement complet, souligne-t-il. Ici, à l’école, beaucoup d’étudiants vont même nous demander pourquoi ils ne peuvent pas venir aux cours en shorts ! »

L’instructeur raconte que plusieurs de ses élèves sont des infirmières qui ont vu de nombreux motocyclistes ensanglantés débarquer à l’urgence. « Et pourtant, même elles, elles ne s’habillent pas comme il faut dans les cours ! » déplore M. Lamarche.

Tout cours de conduite de motocyclette comporte obligatoirement un volet sur les équipements de protection, indique M. Lamarche. Le manuel recommandé par la Société de l’assurance automobile du Québec contient également un chapitre à ce sujet.

Afin de sensibiliser encore davantage les futurs motocyclistes qu’il forme, Frédéric Lamarche leur présente notamment des vidéos-chocs qui montrent des conducteurs gravement blessés à la suite d’accidents.

Excuses

« Malgré ça, les gens trouvent que ça coûte trop cher de bien s’équiper, ou que ça tient trop chaud... Il y a toujours une excuse », mentionne-t-il.

Depuis le début de l’année au Québec, au moins 26 collisions ont impliqué des motocyclistes, selon une compilation effectuée par Le Journal. De ce nombre, 12 ont été mortelles.

L’an dernier, 54 motocyclistes sont décédés au total, soit 4 de plus qu’en 2015.