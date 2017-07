Sorties gourmandes: Grande Allée festive et délectable [volet 2]

La saison des festivités étant officiellement commencée, faites le plein d’énergie à l’un des restaurants de la Grande Allée, afin d’en profiter le ventre plein et les papilles comblées !

Le Louis-Hébert

La cuisine française qui traverse le temps

Cette année marque le 35e anniversaire du restaurant Le Louis-Hébert (668, Grande Allée Est). Les plats du chef Hervé Toussaint, en cuisine depuis presque le tout début, le décor historique de la salle à manger qui se déploie entre les murs de pierre, l’accueil personnalisé du propriétaire quasi toujours sur place, les six salons privés à l’étage, la verrière, ainsi que la terrasse continuent de séduire la clientèle. Parmi les plats qui font la réputation de cet établissement de cuisine française, notons le Navarin de homard (pâtes fraîches, beurre de homard et asperges) offert du mois de mai au mois d’octobre, le Carré d’agneau en croûte de sauge et amande, les Noix de pétoncles et ris de veau (photo), le Foie gras poêlé ou au torchon, ainsi que le Pot de crème au chocolat maison.

La Vieille Maison du Spaghetti

Table remplie d’histoire

Il s’agit certainement d’une institution, cette Vieille Maison du Spaghetti (625, Grande Allée Est), qui a été inaugurée en 1976, dans une propriété construite en 1899. Encore aujourd’hui, les clients sont émerveillés par son architecture, ses moulures faites à la main, ses lustres d’origine, etc. Mais ils s’y rendent d’abord pour son menu, dont l’assiette La Vieille Maison au gratin (photo) rassemblant des pâtes sautées au beurre à l’ail, la sauce à la viande maison, une boulette de viande et des champignons sous du fromage gratiné au four. En plus de la grande variété de pâtes, le menu présente des escalopes de veau, un filet mignon, dix pizzas maison, du poulet parmigiana, la tarte au sucre, le gâteau Reine Élisabeth et bien sûr, le bar à salades et soupes (gratuit à l’achat d’un plat). Avis aux personnes allergiques ou intolérantes, il n’y a pas d’arachides ni de noix dans ce restaurant et plusieurs plats sont exempts de gluten.

Bistro Ophélia

Là où la terre « flirte » avec la mer

Nouvellement ouvert, le restaurant Ophélia Terre + Mer (634 Grande Allée Est) impressionnera les amateurs de poissons et fruits de mer, non seulement avec ses assiettes, mais aussi son décor donnant l’impression de manger sur un yacht ou un paquebot. Pieuvre (photo), plateaux de fruits de mer, assiette de sashimis, huîtres, caviar d’esturgeon du lac Saint-Pierre, homard, moules et frites, fish’n chips, loup de mer entier, palourdes, pétoncles, morue rôtie, burger de crabe, lobster roll et autres délices marins baignent au menu. La viande (Certified Angus Beef) vieillie 55 jours à sec, dans une chambre de vieillissement à la vue de tous, ouvrira les appétits les plus carnivores, tout comme la brisket de bœuf, l’os à moelle et le flanc de porc. Accompagnez votre repas d’une bonne bouteille choisie parmi la sélection de vins d’importation privée, offrant autant de blancs que de rouges qui s’harmonisent avec le menu.

Bistro L’Atelier Tartares & Cocktails

Faites-vous plaisir !

Venant tout juste de célébrer son 5e anniversaire, Le Bistro L’Atelier (624 Grande Allée Est) est devenu au fil des années, une référence en matière de soirée où le plaisir et la bonne nourriture se courtisent jusqu’à tard dans la nuit. Que ce soit sur la terrasse couverte et chauffée jusqu’à la fin du mois d’octobre, ou dans la salle à manger qui a doublé sa superficie l’année dernière, prendre un verre et déguster un tartare est toujours aussi séduisant ! Découvrez la nouvelle carte de cocktails rappelant les années disco, concoctée par Patrice Plante, ainsi que les plats du chef François Privé. Cet été, vous avez notamment rendez-vous avec la Salade de calmars grillés marinés au sumac, olives et tomates, le Tartare de bœuf à la truffe (mousse de parmesan et gaufrette de pomme de terre), le Burger d’agneau (compote de tomate, feta et roquette), ainsi que le Burger de poulet général Tao (salade de carotte et fève germée).

Cosmos

Au resto ou à la maison ?

Le premier des restaurants Cosmos à avoir ouvert ses portes à Québec est celui de la Grande Allée (575) en 1994. En cette belle saison, sirotez six nouveaux cocktails, des vins fraîchement arrivés sur la carte et même le kombucha de Monsieur T., sur la terrasse réaménagée ! Les salades continuent de ravir la clientèle, surtout l’Asiatique, l’Empereur Ming et la Chinook au saumon (photo), tout comme les différents burgers (végé, bœuf, poulet, veau, agneau, porc Nagano) qui ont fait connaître le Cosmos, les poutines qui seront bientôt plus nombreuses au menu, les déjeuners, les desserts décadents et les côtes levées, aussi offertes pour vos barbecues. Le prochain menu fera une plus grande place aux viandes fumées maison du District Saint-Joseph, comme le bacon, la brisket, la dinde, etc. Passez au restaurant ou visitez le site internet pour commander les desserts maison ou l’un des plats au menu, payez en ligne, puis rendez-vous sur place chercher votre festin.