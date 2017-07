14 mois de prison pour une relation avec une mineure

Un jeune homme qui a fréquenté une adolescente de 14 ans alors qu’il était âgé de 23 ans se bat contre une peine de prison de 14 mois qui lui a été imposée.

Michel Caron Barrette a été libéré de prison à la fin du mois de juin après que sa demande d’appel de la sentence a été autorisée. La Cour d’appel a évoqué une toile de fond inusitée en parlant de la cause du jeune homme, aujourd’hui âgé de 28 ans, originaire de la région de Rimouski et sans antécédents.

En décembre 2011 débute sa relation avec l’adolescente. Lorsqu’il rencontre la mère de celle-ci pour la première fois, il lui mentionne son âge. Cette dernière ne manifeste aucun désaccord. Après un certain temps, le jeune homme déménage même dans sa belle-famille, où il aide notamment à la construction d’une érablière.

Les deux amoureux y ont vécu comme un couple normal et ont eu des relations sexuelles complètes. Michel Caron Barrette dira plus tard qu’il ignorait que c’était illégal d’avoir une relation avec une jeune fille de moins de 16 ans, malgré le consentement de ses parents.

La police informée

Après une première rupture, le couple reprend la vie commune en décembre 2012, mais cette fois dans un appartement qu’il loue. Les amoureux y vivent ensemble jusqu’en juin 2013. C’est à ce moment qu’une membre de la famille de l’adolescente contacte la Sûreté du Québec pour déposer une plainte d’enlèvement qui sera vite écartée. Les policiers et la Direction de la protection de la jeunesse ont toutefois été mis au fait de la relation.

Une ordonnance a alors été rendue pour empêcher le jeune homme d’avoir tout contact avec la jeune femme, ce qui a mis un terme à la relation.

Michel Caron Barrette a plaidé coupable à deux chefs d’attouchements sexuels sur une mineure et a été condamné à 14 mois de prison en 2015. On lui en a retiré 14 jours puisqu’il a passé sept jours en détention préventive. Il a également été inscrit au registre des délinquants sexuels.

L’avocate du jeune homme, Maryse Beaulieu, a déjà plaidé qu’il s’agissait d’une peine trop sévère et qu’on aurait dû donner une peine plus proportionnelle et même de songer à une peine avec sursis.

Peine minimale de 12 mois

Il faut savoir que, depuis les amendements apportés au Code criminel sous le gouvernement conservateur, la peine minimale pour ce genre d’infraction est de 12 mois de prison.

Me Beaulieu a plaidé qu’une telle peine minimale était inconstitutionnelle puisqu’elle va à l’encontre de la Charte des droits et libertés qui protège contre les traitements ou peines cruelles ou inusitées.

Ces arguments n’ont toutefois pas été retenus et l’accusé a dû commencer à purger sa peine en mai dernier.

En raison de l’appel, il a été libéré sous conditions. Son avocate n’a pas rappelé Le Journal.

► En septembre dernier, un jeune homme de 18 ans de Thetford Mines a été condamné à 90 jours de prison, à purger les fins de semaine. Alors qu’il était âgé de 17 ans, il avait entretenu une relation avec une adolescente de 13 ans avec le consentement de la mère de la victime.