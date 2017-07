Un séjour au Bic

Vous avez comme projet de vous rendre dans le Bas-Saint-Laurent cet été ? Faites un arrêt au Bic ! Le village, avec sa charmante auberge rouge qui domine le cap, et les couchers de soleil qui sont parmi les plus spectaculaires du Bas-Saint-Laurent, valent bien le détour. Et bien sûr, les îles qui forment un archipel et un parc côtier marin font aussi son charme...

L’archipel des îles du Bic couvre une superficie totale de 33 km2, dont près de la moitié représente une superficie marine. Formé d’un chapelet d’îlots, de récifs et de caps dressés vers la mer, une enfilade de baies et d’anses aux jolis noms se dessine : anse à Mouille-Cul, anse à Capelans, anse à Damase... Ses îles et ses caps ont aussi des noms qui amusent l’imagination : île Brûlée, île au Massacre, île aux Amours...

Photo courtoisie, Marc Loiselle

Et le tout est d’une beauté saisissante ! Si on grimpe jusqu’au pic Champlain, la plus haute montagne de la région, on voit le fleuve et les îles s’étirer vers l’infini. Un tableau qui se gravera dans votre mémoire longtemps. On se rend au pic Champlain à pied, par le sentier, ou si on préfère, on prend la navette qui y monte toutes les demi-heures, en écoutant un guide interprète nous parler de l’histoire, des légendes et de la faune...

Le paradis des ornithologues

Autrefois lieu de villégiature prisé par les Américains et les Canadiens anglais fortunés, ce parc marin fait maintenant le bonheur des ornithologues, randonneurs et amateurs de plein air. Des centaines d’oiseaux habitent le territoire, dont une importante colonie d’eiders à duvet. Le long des falaises, où le vent est propice aux gros volatiles, il n’est pas rare d’observer quelques centaines d’oiseaux de proie en une seule journée.

Photo courtoisie, Bertrand Lavoie

Dans les anses et les baies, on surprend aussi des colonies de phoques qui se prélassent au soleil. L’animal, qui réside toute l’année dans l’estuaire, est d’ailleurs devenu l’emblème du parc. Vers la mi-juillet, le phoque gris vient lui tenir compagnie. On peut les voir à la Pointe-aux-Épinettes, lorsque la marée est haute et dans le secteur de Cap-Caribou, lorsqu’elle est basse.

Paysages enchanteurs

Dans ce parc marin, les randonneurs disposent de 25 kilomètres de sentiers pour la randonnée pédestre, lesquels traversent des paysages enchanteurs avec de superbes points de vue.

Photo courtoisie

Le parc compte également 15 kilomètres de sentiers de vélo. En compagnie de guides naturalistes, jumelles en main, ils peuvent découvrir les plantes rares qui fleurissent sur les caps rocheux, faire des randonnées nocturnes, assister à des activités de découvertes en soirée ou simplement contempler la nature environnante.

Et s’ils veulent séjourner dans le parc, les visiteurs ont accès à 190 emplacements de camping, dont certains aménagés avec eau et électricité, et d’autres sans service. Ils peuvent aussi dormir dans une yourte ou une tente Huttopia.

À ne pas manquer

Concerts aux îles du Bic : le seul festival de musique de chambre de l’est du Québec. On y offre des concerts de musiciens de renommée, dans des lieux patrimoniaux. Du 5 au 13 août.

► Bicmusique.com

Dans le parc du Bic Mini concert : tous les dimanches jusqu’au 30 juillet, de 14 h à 15 h à La rose des thés, un magnifique bâtiment de 1920.

Pour information et réservations : 418 736-5035

► Sepaq.com/bic