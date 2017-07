Carey Price participera à un prestigieux tournoi de golf

Le gardien du Canadien de Montréal Carey Price participera à la 28e édition de l'American Century Championship, mettant en vedette près d'une centaine d'athlètes professionnels et de célébrités d'Hollywood, du 11 au 16 juillet, sur les rives du lac Tahoe, dans le Nevada.

T.J. Oshie des Capitals de Washington et Joe Pavelski des Sharks de San José s’élanceront avec Price au club de golf Edgewood Tahoe, ainsi que les quarts-arrière de la NFL Aaron Rodgers, Jared Goff, Alex Smith et Carson Palmer. Il y aura aussi le joueur de basketball Stephen Curry, lauréat à deux reprises du titre du joueur le plus utile de la NBA.

Justin Timberlake sera une des célébrités présentent dans le tournoi qui «octroie des points selon le nombre de coups effectués à chacun des trous», selon le PGA Tour.

L'ancien lanceur des ligues majeures Mark Mulder défendra son titre, lui qui a gagné lors des deux dernières années.

Les fonds amassés seront versés à l’institut Stowers pour la recherche médicale de Kansas City, dans le Missouri.

Au total, 4,6 millions $ ont déjà été amassés pour différents organismes de bienfaisance locaux et nationaux depuis la première édition du tournoi en 1990.