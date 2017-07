Couche-Tard acquiert un joueur important dans le Haut-Midwest américain

LAVAL | Alimentation Couche-Tard ajoute à son réseau 522 commerces d’accommodation corporatifs et franchisés en se portant acquéreur de l’américaine Holiday Stationstores et de certaines sociétés affiliées.

«Holiday Stationstores est un important joueur dans l'industrie de l'accommodation et du carburant du Haut-Midwest américain», a souligné Couche-Tard, en annonçant la transaction lundi.

Outre les 522 magasins, les actifs acquis par Couche-Tard comprennent une installation de préparation alimentaire et un terminal de carburant.

Le montant de la transaction n’a pas été précisé, les parties ayant signé une entente de confidentialité à cet effet, mais Couche-Tard a mentionné que «l'entreprise acquise devrait générer des bénéfices avant intérêts, impôts et amortissements variant entre 180 millions $ US et 190 millions $ US annuellement, avant les synergies».

Fondée en 1928 et établie dans l’État du Minnesota, Holiday est présente dans 10 États américains (Minnesota, Wisconsin, Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Michigan et Alaska), dont six où Couche-Tard n’avait pas encore d’activités.

Sur les 522 magasins, 374 sont exploités par Holiday et 148 par des franchisés.

Couche-Tard a précisé lundi que tous les sites vendent du carburant sous la marque Holiday et que 221 sites ont des lave-autos.

L’installation de préparation alimentaire acquise «produit et fournit des aliments frais et congelés à tous les magasins et [...] livre des produits frais additionnels aux magasins dans la grande région métropolitaine de Saint-Paul et Minneapolis».

Quant au terminal de carburant faisant partie de la transaction, il est situé à Newport, au Minnesota, et approvisionne le tiers des stations.

Le réseau de Holiday compte 5963 employés.

La transaction devrait être complétée pour le quatrième trimestre de l'exercice 2018 de Couche-Tard.

À la fin du mois de janvier dernier, Alimentation Couche-Tard comptait près de 9500 magasins d'accommodation en Amérique du Nord, dont 7567 offraient du carburant pour le transport routier.