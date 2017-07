Début de soirée tranquille sur les Plaines

Après la folle marée humaine de la fin de semaine, la soirée country pop du Festival d’été a commencé tout en douceur ce lundi avec une foule qui entre progressivement sur le site principal.

La course effrénée pour les premières places à l’avant de la scène a été très brève vers 18h. Quelques centaines de personnes ont envahi l’espace très rapidement. L’entrée de la foule s’est ensuite déroulée rondement, mais sans cohue.

Photo Agence QMI, Daniel Mallard

Cette cinquième soirée pourrait accueillir un peu moins de spectateurs, à moins d’une surprise monstre dans la dernière heure.

Quelques averses intermittentes ont aussi forcé les spectateurs à sortir l’imperméable.

Photo Agence QMI, Daniel Mallard

Malgré tout, des irréductibles sont présents pour profiter d’une autre belle soirée avec Lady Antebellum, un groupe de country pop américain formé en 2006 à Nashville.

«Ça fait plusieurs années et on ne veut rien manquer. On aime vraiment ça. C’est moins connu que Keith Urban mais on vient découvrir», ont mentionné Marie-Josée Lévesque et Johanne Frenette.

Des habitués du band sont également sur place pour revoir leurs idoles.

Photo Agence QMI, Daniel Mallard

Photo Agence QMI, Daniel Mallard

«Ce n’est pas notre première fois. On les a vus à Toronto. On aimerait avoir plus de monde ici mais ce n’est pas si mal» ont ajouté Dany Fortin et Robin Tremblay.

Le Festival d’été vit lundi soir sa troisième soirée consacrée au country après Brad Paisley et Keith Urban.

Photo Agence QMI, Daniel Mallard

Le succès Need You Now, en 2010, a propulsé le groupe. Le hit s’est hissé dans le top 5 d’une trentaine de pays.