Des entreprises n’ont pas attendu Santé Canada

Des entreprises de soins personnels n’ont pas attendu la réglementation de Santé Canada et ont déjà commencé à retirer un agent de conservation responsable de réactions allergiques de leurs produits.

« Tous les produits de soins personnels de marque PJC et Personnelle actuellement en production ne contiennent pas de méthylisothiazolinone », confirme Hélène Bisson, vice-présidente Communications du Groupe Jean Coutu.

Le Journal rapportait hier que Santé Canada avait récemment averti l’industrie qu’elle comptait interdire le méthylisothiazolinone (MI) dans les produits sans rinçage et réduire la concentration maximale permise dans les produits à rincer devant le nombre grandissant de cas d’allergies sur la peau. L’organisation gouvernementale doit tenir une consultation publique et rendre sa décision à l’automne prochain.

La chaîne de pharmacie québécoise n’est pas la seule à agir avant que Santé Canada ne prenne sa décision. L’entreprise de cosmétiques L’Oréal, qui détient notamment les marques Maybelline, Lancôme et Garnier, l’a retiré graduellement de ces produits non rincés dès 2013. De plus, aucun nouveau produit n’est formulé avec de la MI et les produits existants sont repensés, mentionne Virginie Hotte-Dupuis, porte-parole de L’Oréal Canada.

Photo courtoisie

Long processus

La marque Clarins applique déjà la réglementation européenne chez nous puisque c’est depuis février dernier que la MI est interdite de l’autre côté de l’Atlantique dans les produits sans rinçage, et sa concentration réduite pour les produits rincés. La compagnie française prévoit par ailleurs la retirer complètement de tous ces produits d’ici la fin de l’année.

« C’est un changement qui prend un certain temps puisqu’on ne fait pas juste l’enlever [et remettre le produit sur les tablettes] », mentionne Danielle La Roche, directrice nationale relations publiques chez Clarins Canada.

Lionel Ripoll, professeur en cosmétologie à l’Université du Québec à Chicoutimi le confirme, une compagnie peut mettre de six mois à un an, ou même plus pour reformuler un produit. D’autant plus que les agents de conservation sont des ingrédients indispensables.

Indispensables

« Sans eux, on ne pourrait garder les produits plus d’une semaine maximum, il faudrait les garder au frigo. Comme on garde les produits cosmétiques dans la salle de bains, là où c’est bien chaud et bien humide, où toutes les bactéries, les levures et les moisissures se développent, on pourrait se retrouver avec des personnes qui se contaminent la peau avec des bactéries qui peuvent être dangereuses », explique-t-il.

Certaines entreprises ont tout de même bâti leur gamme complète de produits de soins personnels et ménagers sans avoir à l’utiliser. C’est le cas notamment des compagnies québécoises Attitude et Biovert.

Des marques qui n’utilisent pas ou retirent graduellement ce produit controversé

Photo Marie-Ève Dumont

Photo Marie-Ève Dumont

Photo Marie-Ève Dumont

Photo Marie-Ève Dumont