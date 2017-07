Dossier d’agression sexuelle: ce témoin recherché par le SPVQ identifié

Le témoin qui était recherché par le Service de police de la Ville de Québec, relativement à un dossier d’agression sexuelle, a été identifié.



L’individu s’est présenté par lui-même au poste de police, la semaine dernière, à la suite de l’avis de recherche qui le concernait. Il était recherché depuis le 23 juin dernier.



«Il n’y a pas eu d’arrestation et la personne n’a pas le statut de suspect», indique David Poitras, porte-parole du SPVQ. Le porte-parole ajoute que l’enquête se poursuit.



L’homme était recherché depuis le visionnement par le SPVQ d’une vidéo de surveillance provenant du restaurant le Shaker, à Sainte-Foy. Des images provenant de cette vidéo ont ensuite été diffusées dans les médias.



Selon les informations tirées de la vidéo prise dans la nuit du 31 mai au 1er juin, l’homme qui était recherché est âgé de 23 ans et est d’origine colombienne. «Il était accompagné de quatre ou cinq personnes, dont l’une [...] se nommerait Camilio, et ces derniers auraient bu du champagne de type Moët au bar», a fait savoir le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) dans un communiqué.