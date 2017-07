Festival d’été de Québec: nos choix du jour 6

LES COWBOYS FRINGANTS Photo d'archives Si un groupe québécois est en mesure de virer les Plaines à l’envers, c’est bien les Cowboys Fringants. En formule carte blanche, le quatuor a rehaussé l’enrobage avec de l’art visuel. Côté chansons, pas question de changer une recette éprouvée.

21 h 30 | Les Plaines d’Abraham

MIGOS

L’ascension de ces rappeurs d’Atlanta a été fulgurante. En un an, ils sont passés du statut d’artistes émergents inconnus à celui de stars. Turbulents, vaniteux, mais excessivement doués, on est curieux de voir ce qu’il en retourne en concert.

21 h 20 | Parc de la Francophonie

PHANTOGRAM

Photo courtoisie

Ce duo américain s’est bâti une belle réputation chez les amateurs d’électro-rock. Après quelques passages à Québec devant une poignée de spectateurs, Phantogram dispose maintenant de la notoriété pour s’offrir une tête d’affiche.

21 h | Impérial Bell

PHOTO DU JOUR

Photo courtoisie Patrick Lemieux

Les stars du rock arrivent en ville. Hier, des membres du légendaire groupe The Who et des gens de leur équipe ont été surpris par un photographe alors qu’ils débarquaient d’un avion en provenance du Royaume-Uni. Comme les Who ne joueront que jeudi, on peut s’attendre à les croiser en ville au cours des prochains jours.