Golf : Les Canadiens grimpent au classement

La bonne tenue des golfeurs canadiens à la Classique Greenbrier a permis à ceux-ci d’améliorer leur rang au classement mondial.

En terminant à égalité au neuvième rang de la compétition, Nick Taylor passe du 194e au 188e échelon.

Devant lui, Graham DeLaet, maintenant 106e, et MacKenzie Hughes, 108e, ont partagé la 20e place à la Classique Greenbrier disputée en Virginie-Occidentale. Ils ont gagné respectivement six et trois rangs.

Le meilleur représentant du Canada au classement demeure Adam Hadwin. Celui-ci a perdu une position et se retrouve 54e.

Vainqueur en Virginie-Occidentale, la recrue américaine Xander Schauffele, 23 ans, fait une percée au 82e rang mondial. Il était 159e avant le tournoi.

L’Américain Dustin Johnson demeure au sommet, devant le Japonais Hideki Matsuyama. Jordan Spieth, également des États-Unis, pointe en troisième place. Suivent dans l’ordre Rory McIlroy, Sergio Garcia, Jason Day et Henrik Stenson.

L’Espagnol Jon Rahm, qui a remporté l’Omnium Dubaï Duty Free sur le circuit européen, atteint le huitième échelon, en hausse de trois positions.