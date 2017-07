La religion, la bible et autres sujets

J’ai choisi le titre de ma lettre en lisant votre réponse à une lettre qui m’a rappelé une question que je me pose depuis longtemps. C’est-à-dire quand j’ai découvert il y a quelques années, qu’une belle-sœur de Vancouver dans la famille depuis 15 ans, était agnostique, ou athée si vous voulez. Chose que toute la famille ignorait.

Pour des raisons autres, nous avons cessé toute communication avec elle, ce qui fait que je vous pose une question que je n’ai jamais osé lui poser par respect pour sa vie privée et par crainte d’écorcher nos liens familiaux. Comme la majorité des citoyens du pays né dans les années 40 on a été élevé dans les valeurs judéo-chrétiennes. On tente tous de mener une vie exemplaire en « traitant son prochain comme soi-même », en adoptant la cause du bien et repoussant celle du mal, et avec l’espérance de mériter le ciel à la fin de nos jours pour l’éternité quand notre corps nous abandonnera.

Alors je me demande Madame, qu’est-ce qui pousse des gens comme vous et ma belle-sœur, à continuer de vivre votre vie sur terre, alors que vos valeurs et vos actions ne vous apporteront aucun mérite dans l’au-delà puisque vous n’avez aucune considération pour l’enseignement reçu à travers les valeurs chrétiennes du passé?

Cela ma rappelle les paroles d’un vieil oncle qui disait à l’époque que les gens qui n’ont jamais vu la couleur de l’oxygène ni senti son odeur tout en la respirant quotidiennement croient quand même fermement en son existence. Et quand il s’agit de foi à propos de l’existence de Dieu, le créateur de l’univers, ces mêmes agnostiques n’y croient pas parce qu’ils ne l’ont jamais vu ou parce que ces hommes qu’on appelle les scientifiques n’ont jamais réussi à le prouver? Réalisez-vous que c’est ça le dogme de la foi! Curieux que l’agnostique en situation d’urgence physique prenne tous les moyens pour s’en sortir, et qu’en matière de foi pour assurer sa survie éternelle, il ne tienne même pas à l’option du « au cas où »?

Jean-François Raynault

D’abord établissons une différence entre deux mots : agnostique et athée. Dans l’acception actuelle, un athée n’est pas un agnostique, en ce que le premier nie l’existence de Dieu alors que le second ne croit simplement pas en son existence. Selon quel principe le fait de ne pas croire en l’existence de Dieu me priverait-t-il du droit d’exister et du plaisir dans mon passage sur terre?

Les valeurs judéo-chrétiennes ne sont en fait que des valeurs humaines qu’on m’a inculquées et qu’on devrait toujours inculquer aux enfants dès leur jeune âge, car elles sont essentielles à la vie en société (familiale, sociale, communautaire, et universelle). Elles n’ont pas à être mises en pratique uniquement dans le but d’une récompense au moment de la mort, mais bien parce qu’elles devraient teinter notre vie au quotidien, tant dans nos relations avec nous-même qu’avec les autres. Notre survie sur terre on y tient, d’autant plus qu’on sait qu’il n’y a rien après.