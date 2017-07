«L’arme exceptionnelle» d’Auger-Aliassime

WINNIPEG | « Félix va être très, très fort. » Frédéric Niemeyer ne tarit pas d’éloges envers Félix Auger-Aliassime, en qui il voit une attitude semblable à celle de Roger Federer au même âge.

Joyau du tennis canadien, Auger-Aliassime fait écarquiller bien des yeux depuis deux ans. Le mois dernier, le Québécois est devenu le septième plus jeune joueur de l’histoire (16 ans et 10 mois) à remporter un tournoi Challenger sur le circuit de l’ATP, à Lyon, joignant un groupe sélect duquel sont notamment membres Rafael Nadal, Novak Djokovic et Michael Chang.

Même si Auger-Aliassime a déclaré forfait pour le Challenger de Winnipeg (75 000 $ US en bourses pour le volet masculin) en raison d’une blessure au poignet gauche, l’ancien professionnel a accepté avec enthousiasme de parler du jeune prodige avec qui il a travaillé chez les 15 ans et moins. Niemeyer accompagne Filip Peliwo et Brayden Schnur, cette semaine, dans la capitale manitobaine.

« C’est très difficile de prédire si quelqu’un va réussir, malgré que c’est exceptionnel ce qu’il a fait déjà. Cela dit, c’est un gars qui adore le tennis et ça, c’est une arme exceptionnelle qu’il faut regarder dans un joueur », a souligné l’entraîneur pour Tennis Canada en entrevue au Journal.

Graine d’un champion

Pour Niemeyer, Auger-Aliassime a toutes les qualités nécessaires pour poursuivre son ascension, lui qui pointe actuellement au 231e échelon mondial. Il pourrait percer le top 200 d’ici la fin de la saison.

« Il ne cherche pas la gloire ni l’argent. Il est humble et il cherche vraiment à se surpasser, a poursuivi l’ancien 134e joueur au monde. Le reste, il sait que ça va venir, mais il ne se concentre pas là-dessus. Il veut sentir c’est quoi de gagner un Grand Chelem ou un grand tournoi. Il joue au tennis pour les bonnes raisons. Pour avoir vu [Roger] Federer grandir, c’est des gars comme ça. Ils sont à la recherche de feeling, et pour moi, il faut ça pour être un champion. C’est ça qui m’attire beaucoup chez lui. »

Le Néo-Brunswickois a conseillé Milos Raonic quand l’Ontarien n’était encore qu’un espoir. Sans comparer les deux joueurs, une ressemblance s’impose.

« Raonic et Felix, les deux ont quelque chose de spécial, a-t-il exprimé. Raonic se donnait trois ans pour réussir, il savait où il s’en allait, et sinon, il tournait la page. C’était assez impressionnant de voir la confiance qu’il avait en lui. Ce sont deux styles différents, mais à la base, ils cherchent toujours à se surpasser et ce sont deux très grands travaillants.

Prochaine génération

Niemeyer a aussi dressé un parallèle avec l’Allemand Alexander Zverez, 12e, qui revendique déjà quatre titres ATP en carrière à seulement 20 ans. Les deux appartiennent à la prochaine génération. « Il a un peu le même cheminement que Félix à un très jeune âge. »