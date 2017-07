Le Canadien voulait un francophone au deuxième tour

Le Canadien de Montréal s’est défendu de bouder les joueurs québécois dans une capsule tournée pour le site officiel de l’équipe.

Selon Trevor Timmins, vice-président du personnel des joueurs du Tricolore, «un joueur francophone qui vit au Québec» était sur la liste du directeur général Marc Bergevin et il a tenté de se l'approprier au deuxième tour du récent repêchage.

«Bien sûr que nous en avions sur notre radar, mais je ne peux vous dire lesquels. Vous pouvez lire entre les lignes que ce sont ceux qui ont été repêchés», a-t-il laissé entendre.

«Nous avons tenté d’améliorer notre rang au deuxième tour pour mettre la main sur un d’eux, mais nous n’avons pas trouvé un partenaire pour conclure un échange.»

Le Canadien détenait deux sélections au deuxième tour : les 56e et 58e choix au total.

L’attaquant des Tigres de Victoriaville Maxime Comtois a été appelé au podium par les Ducks d’Anaheim au 50e rang. Puis le défenseur des Huskies de Rouyn-Noranda Zachary Lauzon a été nommé par les Penguins de Pittsburgh immédiatement après.

L'équipe a alors jeté son dévolu sur le défenseur canadien Josh Brook et le joueur de centre finlandais Joni Ikonen.

«Nous cherchons toujours à mettre l’emphase sur les patineurs québécois le plus possible, a ajouté l’expert en recrutement. Mais nous le faisons sans compromettre notre tableau des joueurs, classés par talent et selon leur caractère.»