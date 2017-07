«Les Backstreet Boys, c’est le 2/3 de ma vie!»

Mélissa Langlois est une vraie fan des Backstreet Boys. Celle qui est tombée en amour avec le boys band en 1996 est même déménagée à Marathon en Floride pour se rapprocher de Nick Carter.

Rencontrée dans la file d’attente de «l’after party» dimanche soir, l’admiratrice des BSB a raconté au journaldequebec.com comment elle est devenue «complètement folle» des pop stars.

«C’était en septembre 1996 au Colisée. C’est mon cousin qui m’a amenée. Je n’étais pas certaine jusqu’à ce que je vois Nick. Je suis virée folle complètement. C’est là que je me suis dit: “C’est important, je dois apprendre l’anglais.” J’ai appris l’anglais. Je suis devenue bilingue à cause de Nick», s’est-elle souvenue.

Son amour pour Nick l’a même poussée à déménager en Floride dans l’espoir de se rapprocher de lui.

«J’ai vraiment un cheminement débile. J’ai déménagé à Marathon en Floride où Nick habitait. J’ai habité là-bas de 2002 à 2010. Je travaillais dans les restaurants. Je l’ai rencontré souvent au bar, le Brass Monkey que ça s’appelle. J’espère avoir le temps de lui montrer ça ce soir, j’ai un message pour lui de la propriétaire du bar», a-t-elle confié.

À son retour à Québec, son admiration pour les Backstreet Boys ne s’est pas estompée si bien qu’elle a continué à assister aux concerts du groupe et aux «meet and greet» le plus souvent possible.

Les 300$ nécessaires pour rencontrer le groupe à Québec à l’Hôtel Palace Royal était d’ailleurs une véritable aubaine selon elle.

«300$ c’est rien parce qu’à Vegas, c’est 500 $US, ça fait à peu près 700 $ canadien. Je suis très contente! Avec Visa, ça va.»

En plus des concerts, l’admiratrice maintenant âgée de 35 ans s’est aussi offert une croisière en Europe l’an dernier en compagnie de ses chanteurs préférés.

«La dernière fois, c’était quatre nuits. C’était sold out en une semaine ou deux! Ils font des spectacles. Ils sont très accessibles. C’est peut-être ça aussi qui nous rend tant accroc à eux. Ils se rendent accessibles et ils sont tellement amicaux avec nous. Il y a un gros lien de proximité. Ils prenaient vraiment le temps de parler à chaque personne. C’est ça que je trouve formidable d’eux autres. Il y a bien des artistes qui se foutent de leurs fans, qui sont vraiment juste là pour l’argent. Eux, tu vois qu’ils sont vraiment là pour nous. Ils ont grandi avec nous. Les Backstreet Boys, c’est le de ma vie!», s’est-elle exclamée.

La semaine dernière, elle s’est même rendue à Las Vegas avec 26 autres admiratricesquébécoises pour rencontrer ses idoles.

«Ils ne savent pas nos noms, mais ils reconnaissent nos visages ça c’est sûr, sûr, sûr. Ils rencontrent tellement de filles chaque semaine, on est conscientes qu’ils ne peuvent pas se souvenir de nos noms. Mais ils nous ont dit “à la semaine prochaine!”. C’est vraiment génial», se réjouit-elle.

Cet amour démesuré pour ses idoles de jeunesse demeure «indescriptible» pour Mélissa Langlois.

«Je ne suis pas capable de l’expliquer. Tout le monde me demande: “Qu’est-ce que ça t’apporte dans la vie?” C’est un bonheur indescriptible. C’est vraiment l’impression d’avoir des vieux amis», a-t-elle conclu.