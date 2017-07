Lévis: le vérificateur général s’interroge sur la gestion de stocks

LÉVIS | Le vérificateur général (VG) de la Ville de Lévis a soulevé lundi plusieurs interrogations concernant la gestion de stocks de la municipalité, y compris celle des matières dangereuses.



«Les gestionnaires n’ont pas les données ni l’information de gestion nécessaires pour leur permettre d’établir la rotation des stocks et d'ainsi assurer le maintien d’un niveau de stock optimal selon les besoins», affirme le VG, Yves Denis, dans son rapport annuel 2016, rendu public lundi soir.



Les stocks de bien non durables sont essentiellement constitués d’équipements motorisés, de pièces de voirie, de signalisation, de déneigement, d’aqueduc et égouts et de matières résiduelles. «Le manque d’outil de gestion, jumelé à de l’information financière incomplète et souvent désuète, entraine de l’inefficience», regrette M. Denis.



Outre les trois grands réservoirs bien identifiés de la Ville, le VG a notamment découvert l’existence d’un quatrième (petit) réservoir de carburant, à la station de ski (Centre de plein air de Lévis), qui ne figure pourtant pas dans les données municipales. «La Ville n’a donc pas l’assurance que des contrôles appropriés sont appliqués pour tous ses réservoirs pétroliers», s’inquiète-t-il.



Même si la municipalité est au courant de ces problèmes depuis 2014, le VG n’est pas capable de chiffrer les éventuelles pertes financières pour la Ville. Il n’est pas non plus en mesure de dire si le problème soulevé en ce qui a trait aux matières dangereuses constitue un véritable danger pour la population lévisienne.



M. Denis s’est également attardé sur la gestion de deux grands projets en cours de réalisation, soit le complexe aquatique de Saint-Nicolas et la mise en service d’un nouveau système informatique d’information financière. Dans les deux cas, «rien ne me porte à croire qu’il existe des risques significatifs liés à l’identification des besoins, aux coûts et à l’échéancier», pense-t-il.



Réaction de la Ville



Simon Rousseau, directeur général de la Ville de Lévis, a dit accueillir «avec ouverture» le rapport et les recommandations du VG. Il a également soutenu que le nouveau système informatique – qui a coûté 4 millions$ et qui sera fonctionnel à partir du 3 janvier 2018 – permettra justement de réduire les problèmes liés à la gestion de stocks.

Photo Taïeb Moalla

«La Ville reçoit le constat du vérificateur comme une confirmation de la nécessité d’investir dans la modernisation de ses outils», a soutenu M. Rousseau.