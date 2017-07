Maladie de Lyme : la lumière au bout du tunnel pour Simon Martin

Un homme de Shawinigan, Simon Martin, ne pouvait espérer une meilleure nouvelle. Après un combat de 12 ans contre la maladie de Lyme, son traitement américain est enfin reconnu au Québec.

«Mon médecin a accepté de collaborer avec mon médecin des États-Unis pour faire un suivi du traitement et adapter la médication au Québec», a expliqué Simon Martin.

En arriver là n'aura pas été facile. Tout a commencé avec une simple piqûre de tique alors qu'il était à la chasse. Mais il a dû se battre pour recevoir un diagnostic, allant même jusqu'aux États-Unis pour l'obtenir.

«Il faut absolument trouver une solution pour que d'autres médecins emboîtent le pas. Il faut se faire soigner, on a le droit de guérir», ajoute-t-il.

À la régie de l'assurance maladie, on explique que pour qu'un médicament soit remboursé par le gouvernement ou par un assureur privé il doit absolument être homologué par Santé Canada. S'il s'agit d'un médicament d'exception, comme c'est le cas pour Simon Martin, un médecin doit endosser le traitement.

«On parle de 20 000 $ par année et là, ça va me permettre de me faire rembourser 10 000 à 12 000 $», se réjouit-il.

Le père de famille voit enfin la lumière au bout du tunnel et ses proches aussi.

«C'est un cadeau du ciel. Il s'est tellement battu pour arriver à cette conclusion-là», a mentionné sa mère, Louiselle Martin.

Le Shawiniganais ne lâchera pas le morceau. Il a l'intention de continuer à se battre pour les autres victimes de la maladie. En 2016, 179 cas ont été rapportés au Québec. On en comptait que 32 en 2011.