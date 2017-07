Marre de Trump

Sincèrement, j’ai tout essayé. « Il faut donner une chance au coureur », « en démocratie, le peuple ne se trompe jamais », « un bon coup de pied au derrière des élites », « il finira par se placer », etc.

Mais, plus le temps passe, plus le constat s’impose : Donald Trump est une catastrophe sur deux pattes. Une bombe à retardement. Une personne à l’équilibre mental précaire. Un être revanchard, narcissique et obsédé.

Je sais ce que mes amis fanas de Trump me diront. Oui, il est vrai que l’économie des États-Unis se porte somme toute bien. Est-ce là l’empreinte tangible du nouveau président ou le fruit du travail du précédent qui se fait sentir ? The Donald n’est probablement pas étranger à cette embellie, mais il serait simpliste d’excuser et de justifier tous les travers de ce pathétique personnage avec de bons chiffres.

Rupture

On peut souvent identifier un point de rupture lorsque notre avis devient tranché sur un sujet donné. Dans le cas de Trump, c’est la diffusion par celui-ci sur Twitter d’un montage où il sert une raclée au logo de CNN qui aura été la goutte qui a fait déborder mon vase. Jusqu’à ce jour, je laissais mon respect des institutions prendre le dessus dans mon jugement des agissements de l’homme. J’ai toujours eu le plus grand égard envers les personnes qui décident de briguer les suffrages, peu importe le niveau. De là ma retenue usuelle. Mais je me donne désormais le droit de traiter Donald Trump d’imbécile. Car c’est définitivement ce qu’il est.

Certains se bidonnent à voir les médias traditionnels être passés à tabac par le président sur une base quotidienne. Doit-on être critique du travail de ceux-ci ? Absolument ! Mais les médias ne méritent pas de se faire démolir ainsi. Il n’est absolument pas exagéré d’affirmer que Trump fomente carrément la haine avec les journalistes américains. Un petit jeu bien dangereux.

Et après tout ça, le président se plaint de faire l’objet d’une couverture médiatique négative. Allo ? Si les médias passent leur temps à parler des sorties intempestives du président, c’est parce que... il fait constamment des sorties intempestives !

Impacts négatifs

Ce qui inquiète le plus du style Trump, ce sont les impacts qui en découlent. À commencer par les relations diplomatiques avec le reste du monde. Lorsqu’un éléphant entre dans un magasin de porcelaine, on retient notre souffle en craignant le pire. Comme Trump au G20, par exemple.

Et c’est sans oublier non plus le modèle transmis à nos enfants. L’homme le plus en vue qui soit tient sa renommée de sa capacité à écraser son prochain sans ménagement. Et le pire, c’est qu’il fait des petits. Ne reculant devant rien pour leur gloriole personnelle, trop nombreux sont les politiciens qui tentent ou qui tenteront de reproduire la recette. Il n’y a rien de rassurant là-dedans. Y’en a marre de Trump.