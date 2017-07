Méfiez-vous des piqûres de moustiques!

Présenté par:

Lorsque la saison estivale arrive, le grand air et les espaces verts nous interpellent et nous souhaitons profiter au maximum de ce beau temps qui passe si vite!

Il est tentant de sortir dehors, de respirer l’air chaud à pleins poumons, de pratiquer nos activités favorites, sans se préoccuper des moustiques qui font alors leur apparition.

Pour bien profiter de l’été, il est important de se rappeler que les moustiques, en plus d’être nuisibles, peuvent présenter un risque pour la santé. Lorsqu’ils sont porteurs de virus, les moustiques peuvent transmettre des maladies aux humains lors d’une piqûre. Ces maladies peuvent parfois avoir des conséquences graves pour la santé. Le virus du Nil occidental (VNO) est transmis par des moustiques, principalement au cours de l'été et durant l'automne, jusqu’aux premières gelées. D’autres infections peuvent également être transmises par les moustiques, au Québec et lors de voyages.

C’est dangereux le VNO?

Même si la plupart des personnes infectées par le VNO n’ont aucun symptôme, certaines ressentent des symptômes qui peuvent s’apparenter à ceux de la grippe; dans des cas plus rares, le VNO peut provoquer une maladie grave. Les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques sont plus susceptibles de développer des complications à la suite d’une piqûre d’un moustique infecté par le VNO.

Pas de risques à prendre!

La meilleure façon de se protéger, c’est d'éviter de se faire piquer par les moustiques! Le chasse-moustiques est un moyen efficace pour les éloigner. Les produits à base de DEET ou d’icaridine sont recommandés, tant pour les tiques que pour les moustiques. Avant d’utiliser un chasse-moustiques, lisez attentivement le mode d’emploi sur le contenant. Les recommandations d’utilisation varient selon l’âge et les besoins de la personne. Les chasse-moustiques ne doivent pas être utilisés chez les bébés de moins de 6 mois. Porter des vêtements longs de couleur claire pour aller à l'extérieur, surtout durant les périodes où les moustiques sont les plus actifs (pendant la nuit, et particulièrement au coucher et au lever du soleil), est un autre moyen de se protéger des piqûres. Consultez la page Se protéger des piqûres de moustiques et de tiques pour connaître les mesures simples pour réduire les risques de piqûres.

