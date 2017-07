Michel Fugain au FEQ: les chanteurs français moins populaires

Les chanteurs français n’ont plus la cote au Québec. Et c’est très bien ainsi, affirme Michel Fugain.

Lors d’une entrevue accordée au Journal lundi, quelques heures après son concert au parc de la Francophonie, l’interprète de Bravo monsieur le monde n’a pas semblé contrarié du tout quand on lui a fait remarquer qu’elle était bien loin l’époque où les Sardou, Duteil et plusieurs autres grandes voix de France faisaient courir les foules au Québec.

Émancipation

Au contraire, il voit, dans ce désintérêt des Québécois envers la chanson populaire française, une forme d’émancipation qui est « normale et souhaitable ».

« Vous ne parlez pas français, vous parlez le québécois. Et le québécois est justifié ici. Il y a une génération qui a arrêté de faire référence à la France et qui milite pour une culture québéco-québécoise. Qu’est-ce que vous en avez à foutre des Français qui viennent chanter leurs chansons qui ne parlent pas forcément de la société québécoise, si c’est au prix d’une évolution et d’un vrai épanouissement avec une langue qui est la vôtre ? »

Pour sa part, Michel Fugain a connu la belle époque. Depuis 1969, il se passe rarement une année sans qu’il vienne nous voir. Il se plaît à rappeler qu’il a tenu l’affiche 21 soirs consécutifs à la salle Wilfrid-Pelletier.

« Avec le Big Bazar, ça a tellement fonctionné que je pense qu’il y a des Québécois qui pensaient que nous étions un groupe québécois », blague-t-il.