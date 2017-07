Un passage remarqué au Québec

La visite au Québec des Backstreet Boys ne sera pas passée inaperçue. Après leur spectacle flamboyant sur les Plaines dimanche soir, les Backstreet Boys se sont dirigés vers l’hôtel Palace Royal, où ils ont passé plus de deux heures en compagnie de 400 fans hystériques. À l’image de leur séjour chez nous, ils se sont montrés fort généreux.

Bien qu’on leur ait mentionné que les cinq membres du groupe seraient présents, quelques fans ont exprimé leur déception lorsqu’ils ont constaté que Brian Littrell et AJ McLean seraient absents.

Somme toute, Karl-Emmanuel Picard s’est dit « très satisfait » de la soirée et n’a reçu que de bons commentaires de l’équipe des Backstreet Boys, qui se sont dits impressionnés par le travail accompli en si peu de temps. Il n’avait été avisé que 48 heures à l’avance que le groupe voulait un after-party.

L’organisateur de la soirée, Karl-Emmanuel Picard, a rappelé que lorsque les fans achetaient leur billet, c’était bel et bien indiqué que « quelques membres » du groupe allaient être présents.

« Des habitués des after-party des Backstreet Boys m’ont écrit pour me dire que c’était un événement au top de ce qu’ils avaient déjà vécu. (...) Leur sécurité rapprochée n’a pas été très intense, ils sont restés très accessibles », a-t-il commenté.

Vers 12 h 30, sous les cris euphoriques, Nick Carter, Kevin Richardson et Howie Dorough sont débarqués à leur after-party à l’hôtel du Vieux-Québec. De nombreuses fans avaient payé 300 $ pour un meet and greet, tandis que les billets en admission générale étaient à 40 $.

Pour ce prix faramineux, elles ont eu droit à une accolade, une photo et... quelques secondes à peine avec leurs idoles de jeunesse, comme c’est souvent le cas lors de meet and greet.

Peu après, les trois Backstreet Boys ont pris le temps de faire de nombreux égoportraits parmi les fans en admission générale, et de signer nombre d’autographes. Tout le monde a pu voir les stars de très près.

On y a vu Karim Ouellet et Stéphanie Boulay se joindre à la fête, en plus de Nick Jonas qui est venu longuement discuter avec Nick Carter.