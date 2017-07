Vous allez y goûter

Une cuisinière, quatre brûleurs, des heures de cuisson infinies et des intérêts partagés pour l’horticulture et la cuisine ont amené Jim Stott et Jonathan King à transformer leur passion commune pour les recettes et les saveurs innovantes en l’une des sociétés de gastronomie spécialisées les plus primées en Amérique !

Stonewall Kitchen a débuté en 1991 avec des confitures et des gelées artisanales vendues dans les foires agricoles. Aujourd’hui, on parle d’une fourmilière de 500 personnes qui concoctent 75 000 pots par jour.

L’entreprise propose 450 produits disponibles dans 6000 points de vente et 10 magasins corporatifs à l’échelle nationale et internationale. J’ai eu l’occasion de visiter leur quartier général qui figure parmi les plus importantes destinations touristiques dans le Maine. Jamais je n’ai vécu une telle expérience culinaire au Québec.

En entrant dans la boutique qui possède tout le charme d’une cuisine d’été, mon regard s’est rapidement jeté sur les tonnes de petits pots ouverts qui attendent l’arrivée de nos papilles. Sur les comptoirs, on en retrouve de toutes les couleurs et de toutes les saveurs : marmelades, confitures, sauces, moutardes, huiles, ketchups, et plus encore.

Des jarres transparentes pleines de leurs fins craquelins sont les hôtes de notre dégustation. Et c’est à volonté qu’on peut goûter les différentes combinaisons de saveurs nouvelles et de classiques intemporels, mais perfectionnés. Impossible de se garder une petite gêne dans ce paradis pour épicuriens.

Un arc-en-ciel de découvertes...

J’ai googlé Stonewall pour en savoir plus. Quelle découverte ! La nuit du 28 juin 1969 à New York, il y a eu des émeutes au Stonewall Inn (Greenwich Village) qui ont été considérées comme le premier exemple de lutte des gais, lesbiennes, bisexuels et transgenres. Un moment symbolique aux États-Unis et partout dans le monde.

Maintenant que je comprends toute la portée et la signification de la marque, à chaque bouchée, je goûte aussi les valeurs de l’entreprise : Vivre et laisser vivre !