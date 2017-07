13 complices de Gilles Vaillancourt plaident coupable

Treize entrepreneurs et ingénieurs impliqués dans le stratagème de corruption et de collusion de Laval viennent de plaider coupable. Les parties ont aussi enregistré une proposition commune de 30 mois de prison ferme pour l’ancien directeur de l’ingénierie de la municipalité, Claude Deguise.

L’ex-fonctionnaire avait déjà plaidé coupable à des accusations de fraude et de corruption dans les affaires municipales. Il est considéré avoir orchestré le système de corruption et de collusion dans les contrats publics, sous le règne de l’ancien maire Gilles Vaillancourt.

Deguise portait un simple t-shirt blanc au tribunal et semblait prêt à prendre le chemin de la prison.

Ce matin, 13 autres accusés ont plaidé coupable aux accusations de corruption dans les affaires municipales, d’abus de confiance et de fraude envers le gouvernement. Les parties ont déposé des propositions de peines conjointes pour la plupart d’entre eux, variant d’un an de détention à purger dans la collectivité à 21 mois de prison ferme.

Parmi eux figurent huit entrepreneurs et cinq ingénieurs ayant participé au système. En échange de leurs plaidoyers de culpabilité, le Directeur des poursuites criminelles et pénales accepte de laisser tomber les chefs de complot pour fraude et d’avoir aidé l’ex-maire Gilles Vaillancourt à commettre des abus de confiance.

Voici la liste des individus condamnés aujourd’hui :

- Guy Desjardins

- Mario Desrochers

- Louis Farley

- Laval Gagnon

- Guy Jobin

- Carl Ladouceur

- Patrick Lavallée

- Luc Lemay

- Mike Mergl

- Giuseppe Molluso

- François Perreault

- Yves Théberge

- Leonardo Moscato

Le juge doit faire connaître leurs sentences plus tard en journée. Laval Gagnon, Mike Mergl et Giuseppe Molluso doivent revenir le 20 septembre pour connaître les leurs. Guy Desjardins doit de son côté revenir le 24 août.

La poursuite a déposé ces accusations à la suite de l’opération Honorer, visant à démanteler le système de corruption et de collusion dans les contrats publics à Laval.

Trois accusés également présents ce matin, Yannick Bouchard, Rosaire Sauriol et Alain Filiatrault, n’ont pas plaidé coupable aujourd’hui et doivent revenir devant le tribunal le 24 août.

Dans le cadre de ce procès, Gilles Vaillancourt a déjà plaidé coupable en septembre dernier à des accusations de fraude, de complot pour fraude et d’abus de confiance, tout en acceptant de rembourser 8,5 M$ à la Ville de Laval.