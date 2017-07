BEAUMONT, Gisèle Alain



À l'Hôpital Laval, le 6 juillet 2017, à l'âge de 65 ans, est décédée dame Gisèle Alain, fille de feu dame Georgette Martel et de feu monsieur Léopold Alain, épouse de monsieur Renald Beaumont. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.de 14h à 16h et de 18h à 19h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux monsieur Renald Beaumont, ses enfants : Sonya (Daniel Ouellet), Anne (Steve Gamache) et Mélissa; ses petits-enfants : Gabriel, Simon-Olivier, Philippe, Samuel et Arianne; ses frères et soeurs : Claudette, Yvon (Christiane Mercier), Nicole (Gilles Vandal), Jean (Lorraine Hamel), Gaétane (Carol Ruel), Jocelyne (Lucien Beaupré) et Louisette. Elle était la belle-fille de feu monsieur Rosaire Beaumont et de feu Marie-Ange Drolet. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs: Ginette, Réjean (Françoise Bédard), Clément (Johanne Tremblay), Nicole (Yvon Mailloux), Denis, Claudine (Yvon Lemieux), Jocelyn (France Roussel), Sylvie et Yvon (Sonya Turcotte), ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC) G1S 3G3 , tél. : 418-683-8666.