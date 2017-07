GODBOUT, Clarisse Godbout



Au CHSLD St-Joseph de Lévis, le 4 juillet 2017 à l'âge de 84 ans, est décédée madame Clarisse Godbout, épouse de monsieur Henri-Louis Godbout. Elle demeurait à Lévis, autrefois de Saint-Raphaël, Bellechasse. La famille recevra les condoléances au salon funérairejeudi le 13 juillet 2017 de 19h à 21h30. Vendredi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 9h.et de là, au Columbarium du cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Ginette (Fernand Asselin), Fabienne (Hervé Gagné), Jean-Luc (Linda Godbout), Julie (Gilles Bourgault); ses petits-enfants: Louis-Denis et Pier-Luc Laferrière (Caroline Gilbert) ainsi que leur père Martial Laferrière, Andréanne (Juan Camilo Restrépo) et Alex Gagné (Mélodie Demers), Cédrick et Carolanne Godbout; ses 4 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Nicole (feu Gilbert Godbout), feu Elizabeth (feu René Langevin) et la belle-sœur de: feu Jeanne-D'Arc (feu Raymond Langevin), feu Lucille (feu René Noël), Georges (Viviane Langevin), Carmen (feu Robert Chabot), feu Gilbert (feu Nicole Godbout), Suzanne (Noël Côté), Clément (Céline Côté), Eloi (Louise Lacroix) et Lisette (Gervais Mercier). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial à tout le personnel du 4e étage du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués à madame Godbout. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 312 Québec (Québec) G1S 3G3 ou à la Fondation du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis 5445, rue Saint-Louis Lévis (Québec) G6V 4G9. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire